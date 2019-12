Herr der Ringe - Darstellerin steht fest: Die junge Elbin Galadriel spielt in der Amazon-Serie mit

Amazon hat für die „Herr der Ringe“-Serie Zuwachs erhalten: Morfydd Clark wird in der Fantasy-Serie zur jungen Elbin Galadriel. Damit wird erstmals ein bekannter Charakter aus der HdR-Trilogie bestätigt.

Amazon Prime Video entwickelt derzeit eine erste TV-Serie aus der Welt von J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe und die Suche nach einer Besetzung nimmt langsam Formen an. Bislang hielten sich die Serien-Macher bei der Benennung der Rollennamen sehr zurück. Das hat sich nun wohl geändert: Neuzugang Morfydd Clark wird die junge Galadriel verkörpern.

Die junge Schauspielerin ist derzeit in der HBO-Serie „His Dark Materials“ zu sehen. Mit ihrer Besetzung wurde erstmals ein bekannter Charakter der HdR-Saga bestätigt, die in Peter Jacksons erfolgreicher Trilogie von Hollywoodstar Cate Blanchett dargestellt wurde.

Herr der Ringe Amazon-Serie findet ersten Gegenspieler - Sauron ist es aber nicht

Elbin Galadriel und die Entstehung von Mittelerde

Galadriel ist die Herrin des Waldes von Lórien und für ihre Weisheit und Güte bekannt. Da sie zu den Ältesten Elben in Mittelerde gehört, macht ihr Erscheinen in der Serie durchaus Sinn. Schließlich wird darin die Entstehungsgeschichte Mittelerdes im Zweiten Zeitalter thematisiert, tausende Jahre vor „Herr der Ringe“ angesiedelt. Die Handlung erzählt vom Erstarken des dunklen Lords Sauron, von der Herstellung der Ringe der Macht sowie dem Untergang der Insel Númenor.

Zur weiteren Besetzung gehören Joseph Mawle („Game of Thrones“) als Gegenspieler Oren, die australische Schauspielerin Arkella Kavenagh als Tyra, sowie Maxim Baldry und Ema Horvath in bisher nicht näher beschriebenen Rollen. Eigentlich sollte Will Poulter die Hauptrolle als junger Held Beldar übernehmen, doch der stieg kürzlich aus der Produktion aus. Nach einem Ersatz wird bereits gesucht.

Herr der Ringe Neue Karte verrät, wann die Amazon-Serie spielt

Die „Herr der Ringe“-Serie stammt von den beiden Autoren und Showrunnern JD Payne und Patrick McKay, während Regisseur J.A. Bayona („Jurassic World 2“) die ersten Folgen drehen wird. Die erste Staffel umfasst 20 Episoden und wird im Laufe des nächsten Jahres in Neuseeland gedreht. Ein Release dürfte nicht vor 2021 erfolgen. Weitere Staffel sind bereits geplant.