Herr der Ringe - Amazon-Serie findet Ersatz für Hauptdarsteller Will Poulter

Die geplante „Herr der Ringe“-Serie für Amazon Prime Video hat einen neuen Hauptdarsteller gefunden: Als Ersatz für den ausgestiegenen Will Poulter übernimmt ein weiterer „Game of Thrones“-Darsteller den Part als Held in Mittelerde.

Die von Amazon Prime Video entwickelte erste TV-Serie aus der Welt von J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe hat einen neuen Hauptdarsteller: Der Brite Robert Aramayo soll den jungen Helden Beldor darstellen. Ursprünglich war der Part dem „Maze Runner“-Star Will Poulter angeboten worden, doch der sagte aus terminlichen Gründen ab.

Damit spielt ein weiterer Star aus dem Serienhit „Game of Thrones“ in der Amazon-Serie mit. Robert Aramayo verkörperte in der sechsten Staffel den noch jungen Ned Stark, der in Rückblenden die Herkunft von Jon Schnee (Kit Harington) als Nachkomme der Targaryens enthüllt. Seinen Gegenspieler übernimmt in der Mittelerde-Serie sein britischer Kollege und „GoT“-Mitstreiter Joseph Mawle als Oren.

Zur weiteren Besetzung gehören bislang noch die australische Schauspielerin Arkella Kavenagh als Tyra, sowie Maxim Baldry und Ema Horvath in bisher nicht näher beschriebenen Rollen. Zuletzt wurde Morfydd Clark als junge Version der Elbin Galadriel bestätigt. Ihr Charakter stellt die bisher einzige namentliche Verbindung zur beliebten „Herr der Ringe“-Reihe dar, ob als Buch oder als Film-Reihe von Regisseur Peter Jackson.

Vorgeschichte von Mittelerde wird verfilmt

Die neue TV-Serie spielt tausende Jahre vor „Herr der Ringe“ und zeigt erstmals die Entstehungsgeschichte Mittelerdes im Zweiten Zeitalter. Die Handlung erzählt vom Erstarken des dunklen Lords Sauron und der Herstellung der Ringe der Macht, ebenso vom Untergang der Insel Númenor.

Während wir offensichtlich auf viele bekannte Helden aus den Filmen verzichten müssen, ist Galadriels Auftauchen durchaus nachvollziehbar. Als Herrin des Waldes von Lórien gehört sie zu den ältesten Elben und spielt auch zu diesem frühen Zeitpunkt eine wichtige Rolle in der Fantasy-Saga.

Die noch immer namenlose „Herr der Ringe“-Serie stammt von den beiden Showrunnerin JD Payne und Patrick McKay und Regisseur J.A. Bayona („Jurassic World 2“). Die erste Staffel umfasst 20 Episoden und beginnt im Laufe des Jahres mit den Dreharbeiten in Neuseeland. Demnach dürfte ein Start auf Amazon Prime Video nicht vor 2021 erfolgen. Schon jetzt ist von mindestens fünf Staffeln die Rede.

