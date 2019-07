Herr der Ringe - Amazon plant Online-Rollenspiel auf Free-2-Play-Basis

© New Line Cinema

Die hauseigenen Amazon Game Studios werden mit dem Projekt betraut. Als Entwicklungspartner für das im Universum von „Der Herr der Ringe“ angesiedelte MMORPG holt man sich einen chinesischen Konzern ins Boot.

Der US-Versandriese Amazon werkelt nicht nur an einer milliardenschweren Serie zu Der Herr der Ringe, sondern plant zudem ein gebührenfrei spielbares MMORPG, das in dem Fantasy-Universum angesiedelt sein soll. Als externer Partner ist ein ehemaliger Geflügelfleischkonzern an Bord.

„Digital Extremes“-Mutter wirkt mit

Leyou heißt das in China ansässige Unternehmen, das sich in den letzten Jahren bekannte Entwickler wie Digital Extremes (Warframe) und Splash Damage (Dirty Bomb) unter den Nagel riss. An Online-Games-Expertise mangelt es folglich nicht.

Informationen zu dem Projekt sind noch rar gesät, doch soll das Spiel für PC und noch nicht näher genannte Konsolen erscheinen. Die Amazon Game Studios fungieren gemeinsam mit Athlon Games, dem Spielelabel von Leyou, als Entwickler. Die Handlung soll lange vor den Ereignissen der Hauptteile spielen und nie zuvor gesehene Schauplätze, Kreaturen sowie Charaktere bieten. Eine Verwandtschaft mit der ebenfalls von Amazon geplanten Prequelserie wurde derweil dementiert.

In der Vergangenheit gab es bereits einige Versoftungen des Tolkien-Universums, darunter Der Herr der Ringe Online, LEGO Herr der Ringe und Mittelerde: Schatten des Krieges (im Video unten zu sehen). Bei Daedalic befindet sich derzeit ein Action-Adventure in Arbeit, das Gollums Geschichte beleuchten wird und im Jahr 2021 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen soll.