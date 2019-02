Hellblade: Senua's Sacrifice - Umsetzung für Nintendo Switch erscheint im Frühjahr

In der dieswöchigen Ausgabe von Nintendo Direct wurde angekündigt, dass Hellblade: Senua's Sacrifice auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Das Action-Adventure setzte unter anderem auf psychologischen Horror.

Zahlreiche Fans haben diese Woche die neueste Ausgabe von Nintendo Direct entweder als Livestream oder im Anschluss als VoD verfolgt.

Neben Ankündigungen und neuen Infos zu hauseigenen Serien wurden Spiele von Drittherstellern thematisiert, so auch Hellblade: Senua's Sacrifice vom britischen Entwickler Ninja Theory. Noch in diesem Frühjahr soll der Titel für Nintendo Switch erscheinen, bislang ist das Action-Adventure bereits für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Hellblade: Senua's Sacrifice Ein unvergessliches Opfer - unser Test

Auf der diesjährigen E3 wurde bekannt gegeben, dass Ninja Theory von Microsoft aufgekauft wurde, die Umsetzung von Hellblade für Switch wird jedoch nicht dadurch gehindert.