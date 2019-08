Hearthstone - Erweiterung Retter von Uldum ab sofort erhältlich

Blizzard hat Wort gehalten und mit Retter von Uldum eine neue Erweiterung zum Sammelkartenspiel Hearthstone veröffentlicht. Neben einem Wüstengebiet gibt es zahlreiche weitere Neuerungen.

Hearthstone Kontrollbesuch in der Steinzeit

Die Fraktion Ü.B.E.L., die ihre Boshaftigkeit bereits im Namen trägt, bekommt es mit der neuen Forscherliga zu tun. Mit von der Partie sind darüber hinaus 135 neue Sammelkarten, die teils mächtige Zauber und frische Quests beherbergen, sowie die Helden Reno, Elise, Brann und Sir Finley.

Einer der neuen Zauber ist die Murlocplage, die alle Diener für 3 Mana in die namensgebenden Kreaturen verwandelt. Derweil winkt bei Lösung der Quest-Karte Ungenutztes Potenzial eine Ossirianträne als Belohnung, die bei Karten mit Wahlattribut gleich beide Effekte auslöst. Die Aufgabe: Vier Züge mit mindestens einem vollen Manakristall beenden.

Hearthstone Was hat die Erweiterung Kobolde & Katakomben zu bieten?

„Hearthstone“ ist gebührenfrei spielbar, jedoch können Kartenpakete gegen Echtgeld erworben werden. Die der neuen Erweiterung sind je nach Menge für 2,99 bis 69,99 Euro im Battle.net erhältlich.

Abschließend zeigen wir ein Zitat von J. Allen Brack, dem Präsidenten von Blizzard Entertainment, und ein Gameplay-Video:

„Retter von Uldum zeigt den Charakter und den Spielspaß von Hearthstone in allen Facetten, während eine Vielzahl an strategischen Möglichkeiten im Spiel eröffnet wird. Wir freuen uns sehr, die Forscherliga wieder in Aktion zu sehen, und können es nicht erwarten, all die Kreativität zu sehen, die die Spieler mit dieser Erweiterung in ihren Decks entfalten werden.“