HBO - Westworld: Start der 3. Staffel mit Aaron Paul im März 2020 bestätigt

Die erfolgreiche HBO-Serie „Westworld“ geht bereits im März mit der dritten Staffel weiter. Neben Evan Rachel Wood als Dolores, spielt erstmals „Breaking Bad“-Star Aaron Paul mit. Auch wird es neue Welten im Freizeitpark geben.

Die erfolgreiche Science-Fiction-Serie Westworld wird mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Jetzt verrät der US-Sender HBO den genauen Starttermin. Noch in diesem Frühjahr, genauer am 15. März 2020, öffnet der futuristische Freizeitpark wieder seine Tore und enthüllt zugleich ein paar neue Welten.

Westworld verlässt erstmals den Park

Diesmal setzt die Handlung im Jahr 2058 ein: In den neuen Folgen verlassen die Hosts als menschenähnliche Roboter mit künstlicher Intelligenz erstmals die Mauern des Freizeitparks und begegnen in einer dystopischen, korrupten Welt ihrem Schöpfer. Bereits am Ende der zweiten Staffel gelingt Evan Rachel Wood als Dolores die Flucht aus dem Park des skrupellosen Unternehmen Delos und verfolgt nur ein Ziel: Sich an ihren Erschaffern rächen. Dabei lernt sie Neuzugang Aaron Paul („Breaking Bad“) kennen, über dessen Charakter noch nicht viel verraten wird.

Bereits vorab bestätigte Serienmacher Jonathan Nolan („The Dark Knight“) weitere Themen-Parks sowie einige Veränderungen in den neuen Folgen. Demnach gibt es neben der Western-Welt Westworld und der japanischen Samurai-Welt, noch drei bislang unbekannte Themen-Welten zu entdecken.

Breaking Bad-Star Aaron Paul trifft auf Evan Rachel Wood

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Evan Rachel Wood (Dolores), Thandie Newton (Maeve), Ed Harris (Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard), Tessa Thompson (Charlotte), Luke Hemsworth (Stubbs), Simon Quarterman (Lee Sizemore) und Rodrigo Santoro (Hector Escaton). Zu den Neuzugängen gehören neben Aaron Paul noch Lena Waithe und Vincent Cassel („Jason Bourne“). Produziert wird die Serie von J.J. Abrams („Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“).

Die HBO-Serie „Westworld“ wird nur wenige Stunden nach der US-Premiere auch in deutscher Sprache auf dem Pay-TV-Sender Sky Atlantic HD ausgestrahlt. Hier könnt ihr noch einmal den letzten Trailer mit Aaron Paul sehen: