HBO - Westworld: Erster Trailer zu Staffel 3 erschienen, Serienstar Aaron Paul an Bord!

Die dritte Staffel „Westworld“,die 2020 auf HBO erscheinen wird, hat ihren ersten Trailer spendiert bekommen. Die Vorschau legt den Fokus auf die Welt außerhalb des Parks und zeigt Aaron Paul als neuen Hauptcharakter.

Neben der Erfolgsserie Game Of Thrones hat HBO noch eine ganze Reihe von ambitionierten Projekten, über die wir uns in den kommenden Jahren freuen dürfen. Eine Serie davon ist „Westworld“, die uns in den letzten zwei Staffeln eine intelligente Erzählstruktur und zahlreiche Twists geboten hat. Doch neben brutalen Western-Elementen und schockierenden Wendungen hat die Serie vor allem eins: ein bekanntes Schauspielerensemble. Das neuste Castmitglied ist „Breaking Bad“-Alumni Aaron Paul (Jesse Pinkman), der im ersten Trailer von Westworld: Staffel 3 den Hauptfokus einnimmt.

Westworld: Staffel 3 kommt 2020

Das „Game Of Thrones“-Finale konnte eine Rekordsumme von 19,3 Millionen Zuschauern in der Nacht von Sonntag auf Montag verzeichnen. Diese Gelegenheit ließ sich HBO natürlich nicht nehmen und strahle den ersten Trailer zur dritten Staffel „Westworld“ aus, die 2020 auf dem Sender erscheinen soll. „Westworld“ ist neben „Game Of Thrones“ die wohl ambitionierteste und teuerste Serie der Produktionsfirma, die vor allem mit intellektuellem Storytelling sowie einem spannenden und zeitaktuellen Metathema überzeugen konnte, das sich um die Bewusstseinsentwicklung von künstlicher Intelligenz handelt. Weiter konnte HBO eine Reihe an sehr bekannten Schauspielern für das Projekt begeistern.

Neben Evan Rachel Wood („Across The Universe“), Jeffrey Wright („The Hunger Games“), Thandie Newton („Mission Impossible II“), Ed Harris („The Truman Show“), James Marsden („Sonic The Hedgehog“) und Anthony Hopkins („Das Schweigen der Lämmer“) bekommt die neuste Staffel großen Zuwachs. Im Fokus des neuen Trailers steht Aaron Paul, der besonders durch die Verkörperung der Rolle Jesse Pinkman in „Breaking Bad“ bekannt wurde. Doch auch Lena Waithe („The Chi“) und Vincent Cassel („Ocean’s Twelve“) werden in der dystopischen Zukunftsserie eine große Rolle spielen. Welche Hintergründe die neuen Figuren haben werden, darüber können wir bisher nur spekulieren.

Von Westworld zu Futureworld

Die Serie „Westworld“, die von Christopher Nolans („The Dark Knight“) Bruder Jonathan produziert wird, basiert auf dem 1973 veröffentlichten Film mit dem selben Namen. Die ersten beiden Staffeln konnten Fans vor allem durch ihre verwobenen Plots gewinnen, wobei die zweite Staffel einige Zuschauer frustriert zurückließ. Denn nicht immer werden alle offenen Fragen aufgelöst und die ganze Serie wirkt eher wie ein Puzzle, das nach und nach fertiggestellt wird.

„Westworld“ erzählt die Geschichte eines Freizeitparks in der Zukunft, in der die lebensechten Robotor künstliche Intelligenz erlangen und eine Revolution gegen ihre Schöpfer starten. Im Fokus stehen hierbei Maeve (Thandie Newton) und Dolores (Evan Rachel Wood), die den oft herzlosen Menschen im Park den Kampf ansagen.

Nach dem Trailer zu urteilen legt die kommende Staffel ihren Fokus wahrscheinlich auf die Welt außerhalb des Parks. Dies würde auch mit der Vorlage der Serie übereinstimmen, denn neben dem Originalfilm „Westworld“ gab es einige Jahre später auch eine Fortsetzung unter dem Namen „Futureworld“, die die Ereignisse nach der Katastrophe im Park zeigte.

Freut ihr euch auf die neuste Staffel „Westworld“? Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Meinung ihr zur Serie habt!