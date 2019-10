HBO - Watchmen - Serienstart ein voller Erfolg, ab nächster Woche auf Sky zu sehen

Die Neuverfilmung in Serienform des Graphic Novels „Watchmen“ ist für HBO bereits ein voller Erfolg. Ab nächster Woche ist die Serie auch auf Sky zu sehen, wir haben alle Infos für euch.

Schon 2009 brachte uns Zach Snyder, Regisseur von „Batman v. Superman“, die epische Graphic-Novel-Verfilmung „Watchmen“ in die Kinos. Für viele gilt der Film immer noch als der beste Comicbuch-Film aller Zeiten, während andere dem Regisseur die Veränderungen der Charaktere sehr übel nahmen. Seit letzter Woche nähert sich HBO dem Basismaterial und bringt die Serie in neuer Frische auf unsere TV-Bildschirme.

Große Zahlen, viel Kritik

HBO darf mit „Watchmen“ den erfolgreichsten Serienstart seit „Westworld“ feiern. Laut dem Magazin Variety saßen für „Watchmen“ rund 1,5 Millionen Zuschauer vor ihren Fernsehern. Solche Zahlen konnte HBO zuletzt mit dem Serienauftakt von „Westworld“ verzeichnen, die 2016 auf ganze 3,3 Millionen Zuschauer kamen. Aber nicht jeder ist zufrieden mit der Pilot-Folge von „Watchmen“.

So kritisierten einige Hardcore-Fans die Umsetzung des Graphic Novels, der 1987 von den Comic-Legenden Alan Moore (Text) und Dave Gibbons (Zeichnungen) geschaffen wurde. Auf dieser Kritik bleibt Serienschöpfer Damon Lindeloff („Lost“) nicht sitzen und so wendete er sich via Instagram an die unzufriedenen Zuschauer. So wisse er, dass er sich mit der Serie stark von der Vorlage abhebe, jedoch den Zuspruch von Zeichner Dave Gibbons habe. Ob dieser Grund den Fans ausreicht, bleibt abzuwarten.

Watchmen auf Sky

Auch in Deutschland kann „Watchmen“ schon bald geschaut werden. So strahlt Sky in üblicher Regel die HBO-Serie ab dem 4. November 2019 wöchentlich auf Sky Atlantic aus. Wenn ihr noch nicht wisst, wovon „Watchmen“ handelt, könnt ihr euch unter dieser News einen Trailer anschauen. Dieser verspricht schon einmal bildstarke Sequenzen, die wir nicht nur von der Vorlage, sondern auch von Snyders Version aus dem Jahre 2009 gewohnt sind. Zu sehen sind unter anderem Anhänger Rorchars, Old Man, Nite Owl und Ozymandias.

In den Hauptrollen sind Regina King („American Crime“), Jeremy Irons („Justice League“), Don Johnson („Django Unchained“), Tim Blake Nelson („The Ballad Of Buster Scruggs“), Louis Gossett Jr. („Roots“), Yahya Abdul-Mateen II („Aquaman“), Andrew Howard („Ohne Limit“), James Wolk („Mad Men“) und Dylan Schombing („Warcraft: The Beginning“) zu sehen.

Watchmen ist ab dem 4. November 2019 um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD wöchentlich zu sehen.

