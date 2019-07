HBO - His Dark Materials: Neuer Trailer zum Fantasy-Epos veröffentlicht

Im Rahmen der diesjährigen Comic-Con ist ein neuer Trailer zum BBC und HBO-Epos „His Dark Materials“ erschienen. Die neuen Bilder versprechen viel Action und große Geheimnisse.

Die Comic-Con hat uns nach ihrem ersten Tag schon einiges an neuen Trailern und Neuigkeiten aus der Film- und Serienwelt gebracht. Auch HBO stellt sein neues Projekt vor und beglückt uns mit einem längeren Trailer der Bestsellerverfilmung „His Dark Materials“. Die Serie erzählt die Geschichte der jungen Lyra, die in einer uns ähnlichen Parallelwelt gefährliche Abenteuer erlebt.

Große Geheimnisse, großer Cast

Wem „His Dark Materials“ im ersten Moment nicht viel sagt, wird das Projekt vielleicht unter einem anderen Namen kennen. Es handelt sich hierbei um die Buchreihe des britischen Schriftstellers Philip Pullman, der 1995 das Buch „Der Goldene Kompass“ schrieb. Nach großem Erfolg veröffentlichte der Schriftsteller zwei weitere Fortsetzungen, „Das Magische Messer“ und „Das Bernstein-Teleskop“. Die Trilogie wird im englischen Sprachraum mit „His Dark Materials“ betitelt, deren Rechte für eine Serie sich BBC und HBO nun geschnappt haben.

„His Dark Materials“ erzählt die Geschichte der jungen Lyra, die in einer uns ähnlichen Welt in der bekannten Oxford-Universität von Gelehrten aufgezogen wird. Während sie ihre ungewöhnliche Kindheit mit ihren Freunden und dem Dämon Pantalaimon in den Gassen Londons auslebt, verschwinden immer häufiger Kinder auf mysteriöse Weise. So wird sie in die gefährlichen Ereignisse hineingezogen, die sie bald schon zur wichtigsten Person der Geschichte machen.

Neues Bewegtmaterial

Nun wurde auf der Comic-Con ein neuer Trailer veröffentlicht, der viel Action, spannende Handlung und ein großes Cast-Aufgebot verspricht. Dafne Keen, bekannt aus „Logan“,übernimmt die Hauptrolle der Lyra. Weitere Schauspieler sind unter anderem Ruth Wilson (Marissa Coulter), James McAvoy (Lord Asriel), Clarke Peters (Dr. Carne) und Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby).

„His Dark Materials“ erscheint als Serie noch dieses Jahr auf BBC, HBO und wahrscheinlich Sky. Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen: