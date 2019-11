Harry Potter - Phantastische Tierwesen 3 - Kinostart offiziell angekündigt, Handlung spielt diesmal in Brasilien

Der dritte Teil von „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ wurde offiziell angekündigt. Hier ist alles, was ihr wissen müsst!

Die „Phantastische Tierwesen“-Reihe geht in die dritte Runde. Das „Harry Potter“-Spin-off kann zwar nicht ganz an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen, Autorin J.K. Rowling scheint aber immer noch einige Geschichten in ihrer Feder zu haben und schickt Newt Scamander und seine Freunde im dritten Teil nach Südamerika.

Ein holpriger Start

Der zweite Teil von „Phantastische Tierwesen“ enttäuschte nicht nur an den Kinokassen, auch musste sich Harry Potter-Erfinderin J.K. Rowling große Kritik über die Handlung und das Casting von Johnny Depp aussetzen. Nach mehreren Aufschiebungen der Produktion geht Regisseur David Yates nun endlich an die Arbeit und will im Frühjahr 2020 mit den Dreharbeiten starten.

Um erneute Kritik am Drehbuch zu vermeiden, wird Steve Kloves, der ebenfalls die meisten „Harry Potter“-Filme schrieb, J.K. Rowling nun beim Schreiben unterstützen. Viele Fans warfen der Autorin Kontinuitätsfehler in den ersten beiden „Phantastische Tierwesen“-Teilen vor, was durch die Mithilfe von Kloves nun vermieden werden soll.

Auf nach Rio de Janeiro

Erste Informationen zur Handlung gibt es sogar auch schon. Diesmal soll die Handlung in Brasilien, genauer gesagt Rio de Janeiro, stattfinden. Somit werden Newt Scamander (Eddie Redmayne), Albus Dumbledore (Jude Law), Aurelius Dumbledore (Ezra Miller), Jacob Kowalski (Dan Fogler), Tina Goldstein (Katherine Waterston) und Queenie Goldstein (Alison Sudol) neben neuen Tierwesen wahrscheinlich erneut einige gefährliche Abenteuer erleben.

Weiterhin verkündete J.K. Rowling auf Twitter, dass Jessica Williams („Girls“), die im zweiten Teil die Professorin Eulalie „Lally“ Hicks der Ilvermorny-Schule spielte, eine größere Rolle erhalten wird. Ein offizieller Kinostart für „Phantastische Tierwesen 3“ ist momentan für den 12. November 2021 angepeilt.