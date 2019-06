Harry Potter: Wizards Unite - Wir erklären euch, wie euer Smartphone-Akku länger hält

Das Bekämpfen magischer Kreaturen und Einfangen Findbarer Gegenstände in Harry Potter: Wizards Unite kostet euch schnell eine große Menge an Akku. Wir haben Tipps für euch gesammelt, wie ihr batteriesparend spielen könnt.

Das neueste Spiel aus dem Hause Niantic nennt sich Harry Potter: Wizards Unite und lässt euch in die Rolle eines Zauberers für das Ministerium schlüpfen.

Das bekannte Pokémon GO-Spielprinzip schickt euch an die frische Luft und lässt euch dort verschiedene Aufgaben erfüllen. Doch dafür müssen die App, wie auch das GPS-Signal ständig angeschaltet sein. Das kostet eine Menge Akkuleistung, sodass euer Ladestand auf dem Smartphone schnell sinken wird.

Schnelle Abhilfe dafür schafft eine Powerbank, aber sie wird oft vergessen oder ist in den unpraktischsten Momenten plötzlich doch leer. Wir verraten euch deshalb ein paar Tipps, wie das Handy etwas länger durchhält.

Wie kann ich den AR-Modus ausschalten?

Wie „Pokémon GO“ besitzt auch „Harry Potter: Wizards Unite“ die Funktion, fantasievolle Geschöpfe durch die Linse der Kamera in der Umgebung zu entdecken. Das gibt euch die Möglichkeit, Hedwig, einen Schnatz oder sogar Lord Voldemort in eurer gewohnten Umgebung zu sehen. Doch dieses ständige Nutzen der Kamera kostet euch viel Akku. Wollt ihr ihn ein bisschen schonen, schaltet die AR-Funktion am oberen rechten Bildschirmrand einfach aus.

Unter dem Reiter Kamera in den Einstellungen könnt ihr diese Funktion außerdem dauerhaft deaktivieren und so eine Menge Strom sparen. Euer Akku wird es euch danken.

So aktiviert ihr den Batteriesparmodus am Smartphone

Und wenn ihr euch fragt, wie ihr den Batteriesparmodus aktiviert, haben wir hier die Antwort: Benötigt ihr wirklich bei der Jagd nach Findbaren Gegenständen in der Muggelwelt die hellste Bildschirmeinstellung oder Ton?

Zeit, um Anrufe entgegenzunehmen, habt ihr wahrscheinlich sowieso nicht, wenn ihr auf mächtige Wesen trefft. Schaltet diese Dinge an eurem Telefon so weit wie möglich herunter. Das wird zusätzlich Akkuleistung sparen. Zudem verfügen alle Smartphones über einen Energiesparmodus, der sich meist in den Einstellungen findet. So holt ihr noch etwas mehr Spielzeit raus.

Stromsparen in der App

Um Strom zu sparen, gibt es einen nützlichen Trick: Wenn ihr auf dem Startbildschirm auf das mittige Icon klickt, öffnet sich euer Reisekoffer. Am rechten oberen Bildschirmrand könnt ihr die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol aufrufen. Ganz unten findet ihr in der App nun die Möglichkeit, den Batteriesparmodus einzuschalten, um dem Ministerium länger helfen zu können.

Assets herunterladen

Geheimtipp: Im Spiel werden euch bestimmte Grafiken, Symbole und Ereignisse immer wieder vor die Füße fallen. Da es jedes Mal Energie kostet, sie neu zu laden, könnt ihr sie vorher herunterladen. Damit läuft das Spiel insgesamt flüssiger und es spart euch wertvollen Akku. Macht den Download, den ihr ebenfalls in den Einstellungen im Reisekoffer findet, am Besten an einem Ort mit Wlan. Dann geht es schneller und ihr seid bereit für die nächste Tour.