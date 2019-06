Harry Potter: Wizards Unite - Die Wahl eures Hauses hat keinen großen Einfluss auf das Spiel

Seit gestern, dem 20. Juni 2019, ist „Harry Potter: Wizards Unite“ in Großbritannien und den USA verfügbar. Während wir uns in Deutschland noch wenige Tage gedulden oder auf einen APK-Download zurückgreifen müssen, können angehende Zauberer und Hexen in anderen Ländern bereits wählen, welchem Haus sie angehören wollen. Wie sich jetzt herausgestellt hat, ist diese Entscheidung aber weitgehend irrelevant.

Im Gegensatz zu der weltbekannten Buch- und Filmvorlage könnt ihr in Harry Potter: Wizards Unite selbst bestimmen, ob ihr euch Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder Hufflepuff anschließen wollt. Kein sprechender Hut nimmt euch diese Entscheidung ab, was schon mal ein großer Pluspunkt ist. Wer will schließlich Stunden über Stunden in dem Spiel verbringen und seine Künste für ein Haus verschwenden, welchem er sich nicht zugehörig fühlt?

Einer für alle, alle für einen

Allerdings gibt es einen Haken, denn die Wahl der Fraktion hat, abgesehen von der Farbe eurer Spielfigur, keinen Einfluss auf das Gameplay selbst. Der Entwickler hat angegeben, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die Kooperation zwischen den Spielern zu stärken. Im Gegensatz zu Pokémon Go steht ihr euch in „Harry Potter: Wizards Unite“ nämlich nicht als Konkurrenten gegenüber, sondern formt eine vereinte Front gegen Todesser, Trolle, Dementoren und andere bösartige Wesen.

Begründet wird dies damit, dass Hexen und Zauberer gemeinsam in der S.O.S.-Taskforce (Statute of Secrecy, das internationale Statut zur Geheimhaltung der Magie) zusammenarbeiten.

Die Wahl des Berufs

Statt euch also lang und breit zu fragen, welches Haus wohl Vorteile im Kampf einbringen könnte, solltet ihr lieber darüber nachdenken, welchen Beruf eure Figur ausüben soll. Zum Startzeitpunkt stehen insgesamt drei Berufsgruppen zur Verfügung, die alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben.

Magiezoologe: Ein Support-Charakter, der sich auf Status-Buffs spezialisiert hat und besonders effektiv gegenüber Tierwesen ist.

Auror: Diese Klasse übt vor allem Zaubersprüche aus und ist relativ offensiv. Der Auror hat einen klaren Vorteil im Kampf gegen Todesser.

Professor: Hierbei handelt es sich um einen typischen Allrounder, der in allen Bereichen einigermaßen versiert ist.

Dabei muss niemand befürchten, dass die Wahl des Berufs dauerhaft ist. Ihr könnt jederzeit zu einem anderen Feld wechseln und euch so der gegebenen Situation anpassen. Wer mit anderen Spielern auf einen Raid gehen möchte, sollte jedoch sicherstellen, dass die Gruppe möglichst vielseitig ausgerichtet ist.

