Harry Potter: Wizards Unite - Tipps und Tricks: Was bedeuten die verschiedenen Gasthäuser?

Sind euch schon einmal die verschiedenen Farben der Gasthäuser aufgefallen, in denen ihr eure Zauberenergie wieder auffüllen könnt? Wir verraten euch in unserem Guide, welche Bedeutung die unterschiedlichen Gasthäuser haben und welche Gerichte es gibt.

Fehlt es euch an Zauberenergie für den nächsten Kampf, begebt ihr euch am besten in ein Gasthaus. Dort könnt ihr etwas leckeres essen und bekommt einige Energiepunkte gutgeschrieben. In Städten sind sie an jeder Straßenecke zu finden, auf dem Land sind die einzelnen Gasthäuser etwas weiter voneinander entfernt. Wo sich das nächste Restaurant befindet, erkennt ihr bereits von Weitem auf der Karte: Sie sind als kleine Häuser auf Stelzen dargestellt, die ihr gut von anderen Gebäuden unterscheiden könnt.

Was bedeuten die Farben der Gasthäuser?

Vielleicht ist es euch beim Durchstreifen der Stadt schon einmal aufgefallen: Die Gasthäuser in Harry Potter: Wizards Unite sind nicht nur ähnliche Plätzen, wie ihr sie bereits aus Pokémon GO kennt, sondern sehen zudem unterschiedlich aus. Die Färbung der Häuserwand zeigt bereits von außen an, welche Gerichte dort serviert werden. Davon hängt auch ab, wie viel Energie ihr dort erhaltet.

Habt ihr an einem Gasthaus gegessen, kommt Rauch aus dem Schornstein. Erst nach fünf Minuten verschwindet er und zeigt euch damit an, dass ihr wieder dort speisen dürft.

Welche Gasthäuser bringen am meisten Energie?

Wenn ihr euch fragt, wie ihr Energie erhaltet, haben wir die entsprechende Antwort für euch. Die Farbe der Gasthäuser und damit ihre Auswahl an Gerichten ist nicht zufällig gewählt. Niantic hat versucht, mit einer strategischen Platzierung unterschiedlicher Gaststätten ein Gleichgewicht zu finden, das auf dem Land lebende Spieler nicht benachteiligt. Das war nämlich bereits in „Pokémon GO“, der anderen erfolgreichen App des Herstellers, ein Problem.

Aus diesem Grund ist es so, dass ihr in ländlichen Gegenden häufiger Gasthäuser findet, die eine grüne Farbe haben. Bei ihnen gibt es Speisen, die eine hohe Anzahl an Zauberenergie geben. In Dörfern oder am Stadtrand sind nämlich nicht so viele Punkte gesetzt. So bekommen die Spieler dort mit einem einzigen Besuch eine höhere Menge als Zauberer, die in der Stadt an jeder Ecke ein Inn betreten können.

Lila Gasthaus mit türkisem Dach – 3 Energie

Lila Gasthaus – 3 oder 7 Energie

Braunes Gasthaus – 3 oder 6 Energie

Blaues Gasthaus – 3, 6 oder 7 Energie

Grünes Gasthaus – 3, 6 oder 10 Energie

Welche Gerichte bringen die meiste Zauberenergie?

Truthahn-Platte – 10 Zauberenergie

Butterbier – 7 Zauberenergie

Fish and Chips – 6 Zauberenergie

Honeydukes Schokolade – 6 Zauberenergie

Wurst und Brei – 5 Zauberenergie

Bertie Botts Bohnen – 3 Zauberenergie

Nachmittagstee – 3 Zauberenergie

Tomatensuppe – 3 Zauberenergie

Kürbissaft – 3 Zauberenergie

Profi-Tipp: Schließt nach dem Zaubern in einem Gasthaus direkt das Fenster, um die dann stattfindende Animation abzubrechen. Die Zauberenergie erhaltet ihr trotzdem und ihr schont euren Akku ein wenig.

Was bewirken Antiobskuranten?

Wenn ihr „Pokémon GO“ gespielt habt, kennt ihr sicher die Wirkungsweise von Lockmodulen. Im „Harry Potter“-Spiel funktionieren die Antiobskuranten ähnlich. Wechselt ihr in einem Gasthaus zur Seite, öffnet sich eine neue Seite, auf der ihr bis zu drei davon einsetzen könnt. Durch das Einsetzen der Antiobskuranten erhöht ihr für 30 Sekunden die Wahrscheinlichkeit auf seltene Objekte in eurer Nähe. Sucht ihr nach einem besonderen, findbaren Gegenstand, solltet ihr drei davon investieren und das Beste hoffen.

Antiobskuranten sind seltene Items, von denen ihr nur neue Exemplare durch das Bewältigen der Missionen bekommt. Ihr könnt sie im Ingame-Shop auch via Mikrotransaktion kaufen. Ganz am Anfang schenkt euch das Ministerium ebenfalls einen – geht also sparsam damit um und verwendet sie nur, wenn ihr eine längere Zeit an diesem Ort bleibt.