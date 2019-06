Harry Potter: Wizards Unite - Der Termin für das erste Fan-Fest steht bereits

Kaum ist „Harry Potter: Wizards Unite“ in vielen Teilen der Welt erschienen, schon gehen die Macher mit der Community in die Vollen. Der Termin für das erste Fan-Fest steht schon jetzt fest und führt die Spieler mit vielen spannenden Aktivitäten näher zusammen.

Zauberer und Hexen aufgepasst: Wenn ihr aktuell in der magischen Welt von Harry Potter: Wizards Unite versinkt und gar nicht genug Kuriositäten wieder zurück an ihre angedachten Plätze bringen könnt, ist das Fan-Fest genau das Richtige für euch.

Harry Potter: Wizards Unite Wir erklären euch, wie euer Smartphone-Akku länger hält

Obwohl „Harry Potter: Wizards Unite“ erst wenige Tage auf dem Markt ist, planen die Macher nämlich schon das erste Community-Happening. Dieses soll dann viele Ingame-Boni gewähren, mit besonderen Artefakten oder magischen Kreaturen locken und euch abseits davon mit spannenden Aktionen den Tag versüßen.

Wann und wo findet das erste Fan-Fest zu Harry Potter: Wizards Unite statt?

Das Fan-Fest zu „Harry Potter: Wizards Unite“ wird vom 31. August 2019 bis 01. September 2019 im White River State Park in Indianapolis, USA, stattfinden. Deutsche Nachwuchszauberer müssen also entweder eine weite Reise auf sich nehmen oder hoffen, dass künftige Fan-Feste auch hierzulande stattfinden.

Von der Option dorthin zu reisen, würden wir allerdings abraten. Zwar haben die Veranstalter im Laufe der Jahre mit Pokémon GO und dessen Fan-Festen dazu gelernt, trotzdem wird nur wenigen das erste Fan-Fest zur Kreaturenhatz aus den Köpfen gehen.

Harry Potter: Wizards Unite Guide: Unsere Top 5 Einsteigertipps und Tricks - Wie gelingt der Spieleinstieg?

Dieses war so überfüllt, dass lange Wartezeiten entstanden sind und die Server überfordert waren. Zudem gab es abseits davon so wenig zu tun, dass die Besucher sich mit einer Sammelklage gegen Niantic gewandt haben. Die anderen Fan-Feste in Chicago, Dortmund und Yokohama liefen deutlich reibungsloser ab.