Harry Potter: Wizards Unite - Das Spiel ist ab sofort in Deutschland verfügbar!

Soeben wurde auf der spieleigenen Twitter-Seite bekannt gegeben, dass Harry Potter: Wizards Unite ab sofort in weiteren Ländern verfügbar und spielbar sein wird. Deutschland gehört dazu! In dem Augmented-Reality-Spiel könnt ihr allerlei Wesen und Charaktere aus dem Harry-Potter-Universum antreffen. Dabei entscheidet ihr euch für ein Haus, einen Zauberstab und sogar einen Beruf, um die Muggel-Welt von der Magie zu befreien.

The worldwide rollout of Harry Potter: Wizards Unite continues! Check out our blog for the full list of additional countries where you can now download the game. https://t.co/wwLDhmZCMG #WizardsUnite pic.twitter.com/ELt0InqUDc