Harry Potter: Wizards Unite - Portschatullen und Schlüssel richtig benutzen - so geht's

In Harry Potter: Wizards Unite werdet ihr auf euren Wegen über Portschatullen stolpern. Mit einem passenden Schlüssel lassen sich diese öffnen und führen euch an einen anderen Ort. Wir verraten euch, wie das funktioniert und was ihr für das Öffnen eines Portals benötigt.

Ihr wollt wissen, wie man ein Portal öffnet? Im Grunde ist es etwas einfacher, als in vielen Filmen dargestellt wird. Ihr benötigt lediglich eine Portschatulle und einen passenden Schlüssel.

Direkt zu Beginn des Spiels werdet ihr von dem Ministerium mit einem goldenen Schlüssel beschenkt. Dieser hat eine unendliche Lebensdauer und kann in beliebig viele Portschatullen gesteckt werden, um sie zu öffnen. Silberne Schlüssel erhaltet ihr durch das Bearbeiten und Erfüllen von Zauberer-Herausforderungen, zufällig beim Essen oder einfach so in der Welt der Muggel.

Das Ganze funktioniert ähnlich wie die Eier in Pokémon GO: Tragt die Portschatulle mit eingestecktem Schlüssel für einige Kilometer mit euch herum, um sie schließlich zu öffnen und einen Portschlüssel, sowie wertvolle Items zu erhalten. Außerdem gibt es eine Menge Erfahrungspunkte, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Welche Portschatullen-Varianten gibt es?

Wertvolle Portschatuelle – 2 Kilometer

Prächtige Portschatulle – 5 Kilometer

Überragende Portschatulle – 10 Kilometer

Zudem gibt es noch die Brilliante Portschatuelle, die eine Distanz von sieben Kilometern von euch verlangt. Allerdings wird es diese besonderen Objekte nur zu Events geben. Aktuell gibt es noch kein Abenteuer-Sync, was es euch wie in „Pokémon GO“ erlaubt, Kilometer auch ohne geöffnete App zu sammeln. Insgesamt könnt ihr acht Portschatullen mit euch führen. Vergesst nicht, die Schlüssel neu zu setzen, sobald ihr eine der Schatullen geöffnet habt.

Wie verwendet man den Portschlüssel

Um den eben erhaltenen Portschlüssel zu verwenden, müsst ihr den AR-Modus der App verwenden. Sogleich wird sich in eurer Nähe ein Portal auftun, das ihr mit dem neuen Item in der Hosentasche nun ganz leicht öffnen und betreten könnt. Ihr werdet einen kleinen Raum entdecken, in dem ihr euch in Ruhe umsehen könnt. Dort wartet eine kleine (Such-)Aufgabe darauf, gelöst zu werden. Macht das am besten nicht direkt in einer Menschenmenge, denn es könnte sein, dass ihr euch dabei einige Meter bewegt.

Um die Portschlüssel effektiv zu nutzen, empfehlen wir euch, den goldenen Schlüssel in die kleinsten (und häufigsten) Schatullen zu stecken. Die silbernen hebt ihr euch besser für längere Strecken auf.

Euer Handy unterstützt keinen AR-Modus? Das ist sehr schade – Harry Potter: Wizards Unite lässt sich eigentlich problemlos auch ohne die Funktion spielen, die Portale könnt ihr ohne dieses Feature aber leider nicht betreten.

Was ist in den Portschatullen?

Nach der kleinen Aufgabe werdet ihr auf einen magischen Gegenstand oder Charakter treffen. Das Besondere: Diese Wesen lassen sich nur in den Portalen finden und tauchen nicht auf der Straße auf. Um euer Register voll zu bekommen, solltet ihr also fleißig die Portschatullen öffnen.