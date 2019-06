Harry Potter: Wizards Unite - Mit APK-Download schon vor dem deutschen Release zocken

Ab sofort ist Harry Potter: Wizards Unite in Amerika und England verfügbar. Wann das Spiel offiziell in Deutschland erscheint ist aktuell noch unklar. Wir haben für euch eine Möglichkeit herausgesucht, wie ihr es bereits heute auf eurem Smartphone starten könnt.

Um direkt als Zauberer loszulegen, müsst ihr die App lediglich Installieren. Da der Mobile-Titel in Deutschland noch nicht erschienen ist, findet sich Harry Potter: Wizards Unite hierzulande nicht in den verschiedenen App-Stores. Aber das ist kein Problem, denn im Internet gibt es APK-Dateien, die einen Download trotzdem erlauben. Momentan ist dieser Umweg aber nur auf Geräten mit dem Android-Betriebssystem möglich.

Hier den APK-Download finden

Entweder ihr verwendet unseren Link oder sucht selbst im Internet nach einem passenden Download. Bitte achtet darauf, eine verlässliche Quelle zu nutzen, um sicherzugehen, dass es keine gefälschte App mit Schadsoftware ist.

Harry Potter: Wizards Unite Alle Infos zum bevorstehenden Release des Pokémon GO für Zauberer

APK-Download zulassen

Die meisten neueren Smartphones werden die Meldung anzeigen, dass die gewählte App aus Sicherheitsgründen nicht installiert wird. Um das Telefon zu schützen, wurde dieser Vorgang nicht ausgeführt. Bei dem Samsung Galaxy S9 gelangt ihr beispielsweise direkt von diesem Bildschirm in die exakten Einstellungen, um dies zu ändern. Einfach den Regler auf „zulassen“ schieben und schon kann es losgehen.

Werdet ihr nicht direkt zu dieser Seite geführt, findet sich die Zugriffserlaubnis in den Einstellungen unter der Kategorie „Apps“. Hier könnt ihr bestimmen, dass auch Apps unbekannter Herkunft zugelassen werden. Denkt aber daran, dies nach der Installation direkt wieder zu verändern, damit ihr euch nicht aus Versehen gefährliche Viren / Dateien auf das Smartphone zieht.

GPS-Standort fälschen

Es gibt die Möglichkeit, über verschiedene Apps euren GPS-Standort zu vertuschen. Damit könntet ihr so tun, als würdet ihr euch gerade in Amerika befinden. Das hat den Vorteil, dass ihr die dort in der Nähe liegenden Punkte für das Spiel erreichen könnt. Wir setzen euch an dieser Stelle allerdings keinen Link zu der entsprechenden App und raten euch davon ab, denn das könnte von Niantic als Betrug angesehen werden. Schlimmstenfalls droht euch ein Bann vom Spiel.

Apple Handy und iOS-Geräte

iOS-Nutzer müssen sich leider noch etwas gedulden, denn auf diesen Geräten funktioniert der APK-Download nicht. Solltet ihr über eine englische oder amerikanische Apple-ID verfügen, könnt ihr auf den entsprechenden App-Store zugreifen. Falls nicht, müsst ihr auf den offiziellen Start in Deutschland warten.

Die ersten Schritte

Nachdem ihr die App auf eurem Smartphone gestartet habt, müsst ihr zunächst ein kurzes Tutorial absolvieren. Hier ist es die Aufgabe Hagrid mit einem geeigneten Zauberspruch aus einem Spinnennetz zu befreien. Danach könnt ihr zwar auf der Karte hin- und herlaufen, mehr Möglichkeiten gibt es in Deutschland aber noch nicht. Gegenstände werden hier nicht angezeigt und Interaktionsmöglichkeiten sucht man derzeit noch vergebens.