Harry Potter: Wizards Unite - Alle Events und Commuity Days im Überblick

Eine Veranstaltung nur für Zauberer in der Muggelwelt? Niantic macht es mit verschiedenen Events wie dem Community Day im Juli 2019 möglich. Wir verraten euch, was wir bisher darüber wissen und welche Boni ihr auf den Veranstaltungen erhalten könnt.

Nachdem Harry Potter: Wizards Unite nun schon einige Wochen auf dem Markt ist, wird es Zeit für etwas Abwechslung. Hersteller Niantic möchte dies in Form von verschiedenen Events schaffen und startet deshalb schon bald mit den ersten Veranstaltungen, bei denen ihr einige Boni abstauben könnt.

Community Day im Juli 2019

Den Community Day gibt es bereits in Pokémon GO: An diesem Tag erscheint jeden Monat ein bestimmtes Pokémon besonders häufig und ihr bekommt einige Boni gestellt. Da beide Smartphone-Spiele in einigen Aspekten ähnlich sind, können wir hier auf besondere Erscheinungen und einen Spielerbonus hoffen. Bisher hat Niantic allerdings lediglich das Datum geteilt:

20. Juli 2019 – Community Day

Weitere Informationen sind bisher noch nicht öffentlich. Wir wissen zudem nicht, ob es sich tatsächlich um einen kompletten Tag handelt oder nur um ein Event, das wenige Stunden andauert. Auf Twitter haben die Entwickler angekündigt, bald weitere Informationen zu veröffentlichen. Bei uns erfahrt ihr sofort, wenn es Neuigkeiten zum Community Day gibt.

Labor Day-Wochenende / Harry Potter Fan-Fest

Der Labor Day wird eigentlich nur in Amerika so richtig gefeiert. Hierzulande bekommen wir die Festivitäten meist nur über TV und Internet mit. Zauberer aus den Staaten haben am Wochenende um diesen besonderen Tag Zeit, seltenen Magischen Wesen und Artefakten zu begegnen. Vom 31. August 2019 – 01. September 2019 wird es im White River State Park besonders magisch.

Bisher gibt es keine Informationen dazu, ob wir auch in Deutschland mit Boni oder speziellen Entdeckungen rechnen können. Mit etwas Glück weitet Niantic die Feierlichkeiten aus und bietet Zauberern weltweit die Möglichkeit, mit den Nachbarn aus Amerika zu feiern.