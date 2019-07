Hardware - PC, PS4 Pro, Xbox One X und Nintendo Switch in einer Wunderbox verbaut

Wieso eine Konsole oder einen PC besitzen, wenn man auch alle Konsolen und einen PC in einer echten Wunderbox haben könnte? Die sogenannte „Origin Big O 2019“ bietet eine eigene Lösung, die sich sehen lassen kann.

Zur Feier des 10. Jubiläums hat Origin PC eine ganz besondere Gaming-Kiste gebastelt. Dieser Custom-PC ist wahrlich ein Stück Hardware der etwas anderen Sorte, denn es ist nicht nur ein PC in einem Modding-Gehäuse. Die Gaming-Maschine beinhaltet zudem die aktuellen Konsolen PS4, Xbox One X und Nintendo Switch.

Hierbei handelt es sich wahrlich um eine Maschine, von der ein waschechter Gamer feuchte Träume bekommen könnte. Angefangen bei den Spezifikationen, die sich auf den High-end-PC beziehen, kommt die Custom-Maschine mit einer leistungsstarken Grundausstattung daher.

Die Gaming-Wunderbox

Die Hardware umfasst einen Intel Core i9-9900K der 9. Generation in Hinsicht auf die CPU und eine Nvidia Titan RTX-GPU, mitsamt 64 GB Arbeitsspeicher von Corsair, die in einem Genesis ATX-Gehäuse verbaut wurden.

Doch am Ende haben die Konsolenspieler das eine besondere Feature ins Auge gefasst. Nämlich den besonderen Umstand, dass die Box alle aktuellen Konsolen in einer Einheit beinhaltet.

Um all diese Systeme unter einen Hut zu bringen, benötigt es eine Stromzufuhr mit 1000 Watt. Der PC, die PS4 Pro und Xbox One werden allesamt mit einem selbstgebastelten Kühlsystem auf der einen Seite versorgt, um die Komponenten auf der richtigen Temperatur zu halten. Stilecht sind die einzelnen Rohre an die Markenfarben der Konsolen angelehnt, was insgesamt ein stimmiges Gesamtbild auf den ersten Blick ergibt.

Doch die rechenstarke Grafikkarte möchte natürlich ebenfalls gekühlt werden, genauso wie die Nintendo Switch. So sind diese Bauteile auf der anderen Seite mit einem entsprechenden Kühlsystem verbunden. An der Vorderseite kann die Switch sogar einfach in einen entsprechenden Slot hereingesteckt werden. Es handelt sich also um eine gut durchdachte All-in-one-Systemeinheit.

Falls ihr euch einen eigenen Überblick über die Maschine verschaffen möchtet, dann könnt ihr nachfolgend ein entsprechendes Video ansehen. Sehr schade, dass solch eine Wunderbox bislang nicht zum Verkauf angeboten wird. Würdet ihr solch einen Gaming-Hexenkessel kaufen oder bleibt ihr lieber bei einzelnen Konsolen und euren PC?