Halo Reach - Geleakte PC-Beta bringt euren Account in Gefahr

Die PC-Beta von „Halo Reach“ ist nur für einen kleinen Kreis von Gamern vorbehalten. Ein Leak hat den Client nun allerdings im Netz verbreitet. Warum ihr diesen allerdings nicht herunterladen solltet, wenn euch euer Account lieb ist, verraten wir in der News.

Die Beta von Halo Reach fand am vergangenen Wochenende für einige ausgewählte PC-Spieler statt. Etwa 1000 Keys sollen im Umlauf gewesen sein. Das Interesse an dem Client war aber so groß, dass wohl mindestens ein Teilnehmer sich dazu hingerissen fühlte, ihn mit den anderen Fans unrechtmäßig zu teilen.

„Uns wurde zugetragen, dass der Client von Halo Insider illegal online geleakt wurde. Wenn ihr diese illegale Kopie herunterladet oder spielt, haben wir das Recht, alle zugehörigen Accounts zu bannen und euch von zukünftigen Programmen bei 343 zu entfernen.“

Die Beta soll noch heute ihr Ende finden. Viel Zeit würde also so oder so nicht mehr bleiben, um den Client zu finden und herunterzuladen. Zumal Microsoft schon jetzt Schadensbegrenzung betreibt und die Einträge in vielen Foren, die die PC-Beta von „Halo Reach“ angeboten haben, entfernen lassen hat.

„Halo Reach“ ist schon seit dem 14. September 2010 für die Xbox 360 erhältlich. Die PC- und „Xbox One“-Versionen werden im Rahmen der „Master Chief Collection“ neu aufgelegt. Einen genauen Termin für die PC-Version gibt es noch nicht. Aber immerhin wird „Halo Reach“ kostenlos für alle auf der Xbox One zum Download bereitstehen, die die „Master Chief Collection“ schon auf der Konsole besitzen.