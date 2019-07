Halo Infinite - Geheime Botschaft in E3-Trailer entdeckt

Fast zwei Monate brauchten die Spieler, um eine geheime Botschaft im Discover Hope-Trailer aus Halo Infinite zu entdecken. Wie es aussieht, haben wir noch längst nicht alles zur Serienikone Cortana gesehen.

Twitter-Nutzer „xeypal“ konnte im Trailer einen QR-Code entdecken, der zu einer Audiospur auf der offiziellen Website führt. In dem vierzig Sekunden langen Clip sind zunächst diverse Schritte zu hören, ehe Cortana anfängt zu sprechen:

„This…this is a part of me. I don’t know why. I don’t how. But it is me.“

„Das...das ist ein Teil von mir. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie. Aber es bin ich.“