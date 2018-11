Half Life: Black Mesa - Xen-Level fast fertig, Trailer zeigt die Xen-Interpretation der Fans

Die Spieler warten voller Vorfreude auf den neuen Xen-Level, der im nächsten Jahr für Half Life: Black Mesa veröffentlicht wird. Ein neuer Trailer soll schon jetzt auf das alternative Ende der Fans zu Half Life einstimmen. Die Modder stehen kurz vor der Vollendung des Xen-Abschnitts der beliebten Mod.

Passend zum 20. Jubiläum von Half Life gibt es neues Bildmaterial zum Fan-Remake Half Life: Black Mesa von Crowbar Collective. Bereits seit 14 Jahren befindet sich das Remake in Entwicklung. Die Modder kommen nur langsam mit den neuen Inhalten voran, doch dafür überzeugt das Spiel bisher auf ganzer Linie.

Half Life: Black Mesa Ein großer Schritt in Richtung Xen-Veröffentlichung

Xen-Level bald fertig!

Nun warten die Fans schon seit langer Zeit auf den Xen-Abschnitt, den ihr womöglich noch aus Half Life kennt. Dieses Level hat es im Remake bislang noch nicht gegeben. Doch dafür sind die Modder fleißig am Werkeln und möchten die Fans mit einer vollwertigen Xen-Adaption beglücken. Vor einiger Zeit zeigten wir euch die ersten Bilder und nun gibt es entsprechendes Bewegtbildmaterial.

Am besten schaut ihr euch den Trailer unterhalb der News an und verschafft euch einen eigenen Eindruck der neuen Xen-Welt. Falls ihr am liebsten direkt losspielen möchtet, müssen wir euch leider enttäuschen. Ein Release der neuen Inhalte ist frühestens ab Mitte 2019 zu erwarten. Laut Modder sei der Zeitaufwand dieses Mal noch viel höher als in vorangegangenen Abschnitten. Wichtig ist hierbei, dass es sich hierbei um eine Neuinterpretation der Fans handelt und diese stark von dem Original abweicht.