Seit Jahren ist die Entwicklung von „H1Z1“ oder auch „Z1 Battle Royale“ bizarr und verwirrend. Entwickler NantG Mobile gab nun bekannt, dass sie das Spiel aufgeben und an Daybreak Games zurückgeben. Warum das so ist, haben wir für euch zusammengefasst.

Etwas zum bisherigen Werdegang von H1Z1. Das Spiel erschien im Jahr 2015 ursprünglich als Early-Access-Spiel bei Steam, bevor es im Jahr 2016 in zwei Spiele aufgeteilt wurde: „H1Z1: Just Survive“ und „H1Z1: King of the Kill“. Während „H1Z1: Just Survive“ für das Survival-Gefühl gedacht war, galt „King of the Kill“ als Battle Royale-Modus.

Im Jahr 2018 wurde „Just Survive“ eingestampft und das Spiel war fortan, als „Z1 Battle Royale“, kein Survival-Titel mehr, sondern endgültig ein Battle-Royale-Spiel. Sich dann mit Spielen wie Playerunknown‘s Battlegrounds und Fortnite zu messen, war schwierig.

Ein langfristiger Erfolg ist ausgeschlossen?

Es ist ungewiss, wie sich alles für „H1Z1“ oder „Z1 Battle Royale“ entwickeln wird, doch NantG Mobile nimmt sich der Sache nicht mehr an und gibt das Projekt an Daybreak Games zurück.

„Trotz der Entschlossenheit und des Engagements des Teams Z1BR mit dem Update aus Season 3 wieder aufleben zu lassen, realisierten wir bald, dass die Straße noch mit vielen Herausforderungen bestückt ist, die uns vom langfristigen Erfolg abhalten. Auch ist das Arbeiten von zwei Firmen an einem Spiel verwirrend“, so NantG Mobile auf Steam. „Basierend auf diesen Events und des derzeitigen Standes des Spiels wird sich NantG Mobile auf die Mobilspiele-Entwicklung konzentrieren“, fahren sie fort.

Was aus dem Spiel wird, ist derzeit nicht klar. Wir halten euch auf PlayNation aber auf dem Laufenden.

