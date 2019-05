Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Beginnen die Dreharbeiten zum 3. Teil schon 2020?

Während „Avengers: Endgame“ derzeit zahlreiche Rekorde bricht, gibt es weitere Neuigkeiten aus dem Mavel Cinematic Universe. Immer mehr Stimmen werden laut, dass der dritte Film der Galaxie-Wächter rund um Chris Pratt das Team schon bald in ein neues Weltraumabenteuer starten lässt. Erscheint der Film früher als angenommen?

Guardians of the Galaxy 3 ist bereits das 3. Abenteuer der Marvel-Comicverfilmung, die im Jahr 2014 begann. Nachdem der 1. Teil mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 im Jahr 2017 fortgeführt wurde, steht nun wahrscheinlich auch der neueste Teil in den Startlöchern.

Bereits im März 2017 wurde der 3. Teil angekündigt, allerdings geriet alles ins Wanken, nachdem Regisseur James Gunn von Disney eine Auszeit erhielt. Inzwischen ist er zurück und verpflichtete sich wieder als Regisseur und Drehbuchautor für den neuesten Teil der Comicverfilmung.

Die Marvel Studios haben sich noch nicht zu den Plänen geäußert, aber Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel und Bradley Cooper sollen, zur Freude der Fans, wieder mit an Bord sein. Einem baldigen Start der Dreharbeiten stehe somit nichts mehr im Weg und ein Kinostart in 2021 wäre durchaus denkbar.

Parallel arbeitet James Gunn am Reboot von Suicide Squad

Neben den Dreharbeiten von „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ leitet James Gunn auch die Fortsetzung von Suicide Squad. Zu dieser hätte er auch ganz eigene Vorstellungen, denn der Film soll keine direkte Fortsetzung zum 1. Teil werden, sondern eine ganz eigene Geschichte erzählen.

Der neue Film soll nicht nur eine neue Geschichte haben, das kommende Team wird zudem aus ganz neuen Schauspielern zusammengestellt und somit ein völlig neues Erlebnis schaffen.

„Ich glaube die Zuschauer können sich sehr darauf freuen. Es wird all das, was man von einem James Gunn Script erwarten sollte“, so Gunn.

