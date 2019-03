GTA: San Andreas - Ein Speedrun mit Cheats - Doch die werden von den Zuschauern ausgelöst

„GTA San Andreas“ mag nicht gerade ein Spiel sein, das für Speedruns prädestiniert ist. Doch ein Streamer hat es sich aus einem ganz besonderen Grund ausgesucht: Den Zuschauern die Macht zu geben, Cheats ins Spiel zu ballern.

Jedes Grand Theft Auto hat eine schier unbegrenzte Palette an Cheat-Codes, mit denen Spieler im Singleplayer experimentieren können. Eines der Markenzeichen der Reihe wurde jetzt Gegenstand eines Speedruns in GTA: San Andreas. Denn Streamer Hugo One hat seinen Zuschauern extrem viel Macht zugetraut.

Denn seine Kopie von „GTA: San Andreas“ war so eingerichtet, dass sämtliche Cheat-Codes, die im Twitch-Chat eigegeben werden, im Spiel auch wirksam werden. Gerade für jemanden, der versucht, möglichst schnell durch das Spiel zu kommen, ergeben sich hier enorme Hindernisse.

So haben die Zuschauer ihm mitten in Missionen Flugzeuge in den Weg geworfen oder aber auch einfach explodieren lassen, um ihn zur Verzweiflung zu bringen. Nur wenige waren wirklich nett und haben ihm neue Waffen, Munition oder Leben geschenkt.

Wirklich eng wurde es aber erst am Ende, als jeder ihn stoppen wollte. Der Kill-Cheat GOOBYECRUELWORLD musste dann deaktiviert werden, damit die letzte Mission überhaupt geschafft werden konnte. Mal schauen, ob der Streamer dieses Experiment noch einmal irgendwann starten wird oder jetzt einfach die Nase davon voll hat.