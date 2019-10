GTA 6 - Synchronsprecher verspricht baldigen Release

Wann erscheint „GTA 6“? Laut Trevor-Synchronsprecher und Schauspieler Steven Ogg müsst ihr euch nicht mehr allzu lange gedulden. Im Hinblick auf die durchschnittliche Entwicklungszeit eines Rockstar-Spieles könnte das Open-World-Spiel früher erscheinen, als zunächst vermutet.

Dass Rockstar Games bereits unter Hochdruck an GTA 6 arbeitet, dürfte klar sein. Rund sechs Jahre nach dem Release des gefeierten fünften Serienteils fiebern Fans bereits dem kommenden Ableger entgegen und der könnte schon früher erscheinen, als gedacht.

GTA 6 Erscheint Grand Theft Auto 6 als exklusiver Next-Gen-Titel für die PS5?

Erscheint GTA 6 schon „bald“?

Im Rahmen der Brasil Game Show wurde Schauspieler Steven Ogg, der in GTA 5 Protagonist Trevor sein Gesicht und seine Stimme leiht, zum Nachfolger des Open-World-Actionspiels befragt.

Ogg sagte, dass das Spiel schon „bald“ erscheinen würde. Im Hinblick auf die durchschnittliche Entwicklungszeit eines Spieles von Rockstar Games könnte uns „GTA 6“ entsprechend früher erwarten als gedacht:

„Es dauert 7-8 Jahre ein Spiel zu entwickeln. Rechnet selbst nach.“

Das würde bedeuten, dass „GTA 6“ bereits im Jahr 2020 oder 2021 erscheint. Im Hinblick auf den Start der Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Scarlett gehen wir aber eher von einem Release im Jahr 2021 aus. Dass „GTA 6“ noch für die aktuellen Konsolen erscheint, ist eher unwahrscheinlich.

GTA 6 Stellengesuch veröffentlicht: Release wohl nur für PS5 und Xbox Scarlett

Ob Steven Ogg aber mit den Fortschritten bei Rockstar Games vertraut und überhaupt an der Entwicklung von „GTA 6“ beteiligt ist, ist unklar. Ogg übernahm in GTA 5 die Rolle des durchgeknallten Trevor Phillips und war als Simon in der Erfolgsserie The Walking Dead zu sehen, ein hochrangiges Mitglied der Saviors und rechte Hand von Negan.