GTA 6 - Shroud spricht über den möglichen Release-Zeitraum

Wann könnte der nächste GTA-Ableger erscheinen und wie umfangreich wird der Open-World-Titel tatsächlich ausfallen? Diese Fragen hat sich der Livestreamer Shroud ebenfalls gestellt und einige Überlegungen zu diesem Thema angestellt.

Bislang gibt es keine offiziellen Informationen zu einem kommenden GTA 6 – dafür aber bereits zahlreiche Spekulationen und Wünsche. Vermutet wird unter anderem, dass Entwickler Rockstar Games die Schauplätze Liberty City, Vice City und San Andreas in einem riesigen Spiel miteinander vereinen möchte. Außerdem gibt es Gerüchte, die besagen, dass es eine weibliche Protagonistin geben wird. Diese Überlegungen seien angeblich schon bei „GTA 5“ vorhanden gewesen, allerdings hätten diese dann aber nicht mehr mit dem Thema harmonisiert. In „Grand Theft Auto 6“ könnte Rockstar entsprechend einiges anders machen und von gewohnten Tugenden abweichen.

GTA 6 Gerüchte um neue Gameplay-Elemente: Flashback-Missionen in der Vergangenheit und Dialogoptionen

Shroud über RAW und GTA 6

In einem aktuellen Livestream von Michael „Shroud“ Grzesiek äußerte dieser einige Vermutungen zu „GTA 6“. Ursprünglich schaute sich der Streamer ein Video auf der Crowdfunding-Seite Kickstarter zu dem Titel namens „RAW“ an. Dabei handelt es sich und ein Sandbox MMORP, das den Fokus vor allem auf Realismus legt und eine riesige offene Spielwelt anbietet. Das Entwicklerstudio Killerwhale Games, das aus Fürth in Deutschland stammt, möchte insgesamt 70.000 Euro erreichen, um das ambitionierte Projekt in die Tat umzusetzen.

Im Zuge dessen erklärt Shroud, dass er das Vorhaben der Entwickler für zu ehrgeizig hält und eher Rockstar Games eine Chance hätte, einen solchen Titel in die Tat umzusetzen. Allerdings müsste man als Studio einige Opfer bringen, um ein solches Spiel zu entwickeln. Doch der Streamer ist der Ansicht, dass Rockstar eine bessere Grafik anpeilen würde, die in einem so großen Spiel derzeit schlicht noch nicht realisierbar sei. Wäre ein Spiel wie RAW generell umsetzbar, dann würde ein solcher Titel bereits existieren.

© Killerwhale Games

Allerdings könnten die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Scarlett im kommenden Jahr in der Lage sein, riesige Rollenspiele wie RAW tatsächlich eines Tages zu realisieren und Spielern eine bis dato nie dagewesene Freiheit zu ermöglichen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann aber noch nicht gesagt werden, ob Rockstar bei einem „GTA 6“ auf den riesigen „GTA RP“-Boom bei Twitch aufspringen will und kann. Shroud zweifelt daran, dass der Entwickler die hohen Erwartungen der Fans für diese Art von Erfahrung derzeit erfüllen kann. In jedem Fall wird es spannend zu beobachten sein, welche neuen Möglichkeiten mit den kommenden Next-Gen-Konsolen entstehen.

GTA 6 Neue Gerüchte aufgetaucht: Vereint Liberty City, San Andreas und Vice City

Wann erscheint GTA 6?

Doch welchen Release-Zeitraum hält der Streamer für möglich? Durch die Entwicklung von „Red Dead Redemption 2“ sei es möglicherweise zu Verzögerungen beim nächsten „GTA“ gekommen, wie Shroud erklärt. Laut ihm wird es in den nächsten zwei oder drei Jahren ein neues Spiel von Rockstar geben. Ob es sich dabei aber tatsächlich um „GTA 6“ handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden.