GTA 6 - Rockstar Games hat angeblich mehrere Titel in der Entwicklung

Immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass Rockstar Games neben „GTA 6“ außerdem an einem weiteren Titel arbeitet. Nun gibt es weitere Hinweise, die dieses Gerücht verstärken. Möglicherweise befindet sich neben dem Open-World-Titel außerdem „Bully 2“ in der Entwicklung.

Vor dem Jahr 2013 haben die verschiedenen Studios von Rockstar Games an unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Nach und nach wurden diese allerdings ehrgeiziger und größer, weshalb sich die Studios schließlich zusammenschlossen, um innerhalb einer großen Entwicklergruppe an jeweils einem großen und ambitionierten Projekt zu werkeln.

Eines davon war GTA 5, dass im Jahr 2013 veröffentlicht wurde und dessen Online-Ableger noch heute regelmäßig durch neue Inhalte unterstützt wird. Nach dem Release des Open-World-Titels machten sich die Entwickler an das nächste Großprojekt - Red Dead Redemption 2. Der Western-Titel ist im vergangenen Jahr veröffentlicht worden und besitzt ebenfalls einen Multiplayer-Modus namens Red Dead Online.

Dass Rockstar neben Red Dead Online seit längerer Zeit an GTA 6 arbeitet, gilt für viele bereits als gesichert, auch wenn es bislang keine offizielle Stellungnahme seitens des Entwicklers gibt.

Arbeitet Rockstar an mehreren Spielen?

Doch möglicherweise hat das Entwicklerstudios in den vergangenen Jahren gar nicht nur an einem Spiel gearbeitet, sondern gleich an mehreren. Dieser Meinung ist beispielsweise der Reddit-Nutzer Fika122, der ein prominentes Mitglied des „Bully 2“-Subreddits ist. Der Nutzer hat vor Kurzem den Lebenslauf eines Mitarbeiters von Rockstar India durchleuchtet und festgestellt, dass dieser an mehreren Spielen arbeitet. Bei einem dieser Titel handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um „GTA 6“, doch was könnte das zweite Spiel sein?

Immer wieder wird darüber spekuliert, dass Rockstar nach der Veröffentlichung von „Red Dead Redemption 2“ unter anderem verstärkt die Arbeiten an Bully 2 aufgenommen haben soll. Angeblich handelt es sich dabei um ein Sequel mit dem Namen „Bully 2: Kevin's Back Jack“.

Dieses Gerücht sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, da es sich bei der Verwendung von „Spielen“ in dem Lebenslauf des Rockstar-Mitarbeiters auch um einen einfachen Fehler handeln könnte.

