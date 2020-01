GTA 6 - Absurd riesige Map: Beta-Tester konnte den Titel angeblich bereits spielen

Ein angeblicher Beta-Tester behauptet bereits einige Zeit in „GTA 6“ verbracht und sich dabei ein ziemlich gutes Bild über die Spielwelt verschafft zu haben. Die Map fällt laut seiner Aussage „absurd riesig“ aus.

Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2020 und stehen unter anderem vor der Veröffentlichung einer neuen Konsolengeneration (PlayStation 5 und Xbox Series X). Außerdem dürfen sich Spieler auf Titel wie The Last of Us 2 und Cyberpunk 2077 freuen. Sicherlich werden wir in diesem aber auch einige neue Informationen zu Games erhalten, die bislang noch nicht einmal offiziell angekündigt worden sind, an denen aber mit großer Wahrscheinlichkeit schon seit längerer Zeit gearbeitet wird.

Eines dieser Spiele ist GTA 6, das gefühlt täglich einen neuen möglichen Releasetermin von selbsternannten Insidern erhält. Allerdings hat sich Entwickler Rockstar Games bislang überhaupt nicht offiziell zu Wort gemeldet, was dieses Thema betrifft. Deshalb sind alle vermeintlichen Infos und Details rund um den Titel derzeit nur Gerüchte, die jedoch meistens einige Gemeinsamkeiten vereint.

„Die Karte ist absurd riesig.“

Erst vor kurzem hat sich auf Reddit ein angeblicher Beta-Tester zu Wort gemeldet, der laut eigener Aussage schon einige Zeit in „GTA 6“ verbracht haben soll. Mittlerweile ist der entsprechende Post von den zuständigen Moderatoren von Reddit entfernt worden. Doch da das Internet niemals vergisst, gibt es von dem Beitrag wenig überraschend einen Screenshot.

Laut dem Post sei die Karte von „Grand Theft Auto 6“ „riesig“ und lässt die Map von „GTA 5“ locker hinter sich. Diese sei im Vergleich zu der riesigen Karte in „GTA VI“ ein „Schulhofsspielplatz“.

„Aber die Karte ist riesige, absurd riesig, daher liegt der Schwerpunkt des Spiels auf Flugreisen.“

Die Open World bestehe aus zwei großen Städten: Charcer City, die an Boston angelehnt ist und Vice City, die sich an Miami orientiert. Tatsächlich fiel bei angeblichen Insiderinfos in der Vergangenheit immer wieder das Wort Vice City. Es verdichten sich also die Gerüchte darüber, dass wir in „GTA 6“ tatsächlich zwei große Städte betreten können, darunter eben auch Vice City.

Erst vor kurzem berichteten wir zudem darüber, dass „Project Americas“ respektive „GTA 6“ unter anderem auf dem Kontinent Südamerika spielen wird. Alle Infos zu diesen Vermutungen haben wir euch hier zusammengetragen.:

Next-Gen-Grafik auf der PS5

Vor allem aber die Grafik habe Rockstar deutlich aufgebohrt, weshalb sich Spieler angeblich auf Morgennebel, Orkanwinde, Lichtverschmutzung und weitere optische Features freuen dürfen.

„Ich habe noch nie zuvor ein so realistisches Open-World-Spiel gesehen, so der Leaker.“

Außerdem ist in dem Beitrag die Rede von mehreren Charakteren, über die der Spieler die Kontrolle haben wird, zwei davon sollen angeblich Geschwister sein. Einer der Protagonisten könnte ein Undercover-Cop oder etwas Ähnliches sein. Auch diese Infos hören wir nicht zum ersten Mal. Immer wieder gab es in den letzten Wochen und Monaten Gerüchte um mehrere Charaktere, die in „GTA 6“ eine wichtige Rolle spielen und auch gesteuert werden können. Die Testversion von „GTA 6“ soll laut dem Leaker auf dem Dev-Kit der PS5 gelaufen sein.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei lediglich um Gerüchte handelt, die nicht von Rockstar Games stammen. Doch wie so oft steckt in solchen Beiträgen zumindest ein Funken Wahrheit. Wir werden euch hier auf PlayCentral.de in Bezug auf „GTA 6“ natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten.