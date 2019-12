GTA 6 - Project Americas: Spielt Grand Theft Auto 6 in Südamerika?

Es gibt weitere Hinweise darauf, dass „Project Americas“ respektive „GTA 6“ unter anderem auf dem Kontinent Südamerika spielen wird. Wir haben für euch die wichtigsten Informationen zu dem kommenden Open-World-Titel übersichtlich zusammengefasst.

Rockstar Games hatte in der vergangenen Woche via Twitter einen Teaser-Trailer zu GTA Online veröffentlicht, der für diese Woche einen großen neuen Heist ankündigt. Hier bekommen Spieler endlich die Möglichkeit das erst vor wenigen Monaten eröffnete Casino von Los Santos auszurauben.

Doch während sich über die neuen Inhalte gefreut wird, sind einige Spieler der Meinung, dass sich in dem kurzen Clip zudem ein versteckter Hinweis auf GTA 6 befindet. Denn in der Szene, in der die Überwachungskameras von Lester gehackt werden, bekommen wir kurz eine Weltkarte zu sehen, auf der Südamerika als einziger Kontinent hervorgehoben ist. Angeblich sei dies ein Easter-Egg, das auf einen der Schauplätze von „GTA 6“ hinweist.

© Rockstar Games

Auch wenn Rockstar bislang keinerlei Worte über einen Nachfolger zu „GTA 5“ verloren hat, kursieren im Internet bereits zahlreiche Theorien und Spekulationen über das Setting des Nachfolgers.

Angeblich wird es in „GTA 6“ gleich mehrere große Städte geben, zwischen denen der Spieler hin und her reisen kann. Dazu gehören Liberty City und Vice City, die GTA-Veteranen bereits kennen dürften. Dabei wird die Karte größer ausfallen als jemals in einem GTA-Ableger zuvor. Außerdem wird vermutet, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe einen weiblichen Protagonisten geben wird.

Doch wie der Reddit-Nutzer ZacCoxTV in einem anderen Thread schreibt, wird Südamerika in „GTA 6“ eher wie die tropische Insel Guarma aus „Red Dead Redemption 2“ für einige wenige Story-Missionen genutzt. Rockstar werde laut ihm aber den eigentlichen Schauplatz des Titels nicht in Südamerika stattfinden lassen, wo der Großteil der Menschen kein Englisch spricht. Mit Ausnahme von „Grand Theft Auto: London“ spielte die Reihe bislang ausschließlich in den USA. Dabei lehnten sich Schauplätze immer an real existierende Städte an.

GTA 6 Alle Gerüchte, Meinungen und Wünsche zu Project Americas

Was ist Project Americas?

Erst vor kurzem hatte der bekannte Leaker und Dataminer TezFunz2 in den Spieldateien von Red Dead 2 einen Code gefunden, der auf ein sogenanntes „Project Americas“ anspielt. In einem Bericht von The Know vor einigen Jahren, basierend auf einer internen Quelle bei Rockstar, wurde angedeutet, dass „GTA 6“ bei Rockstar intern als „Project Americas“ bezeichnet wird.

Der Eintrag „MISC AMERICAS SCRIPT STATS“ wurde in den Dateien von RDR2 gefunden und später aus bislang unbekannten Gründen von Rockstar zu „MISC SCRIPT STATS“ abgeändert. Warum sollte der Entwickler den Namen ändern, wenn er keine weitere Bedeutung hätte? Das Studio hat die Angewohnheit, Code aus früheren Spielen in seine aktuellen Titel zu übernehmen. Einen ähnlichen Fall gab es bereits damals bei „Max Payne 3“, bei dem in den Spieldateien eine vollständige „GTA 5“-Fahrzeugliste auftauchte, die sich später tatsächlich als echt herausstellte.

Zwar bestätigt die Nutzung dieses Codenamens in den Dateien von RDR2 noch nichts, doch ist es in jedem Fall sehr interessant, dass Rockstar diese Begrifflichkeit in seinem Westerntitel benutzt hat.

Letztendlich gibt es keine offiziellen Informationen bezüglich „GTA 6“, doch lassen zahlreiche Hinweise mittlerweile darauf schließen, dass der Entwickler schon seit längerer Zeit mit den Arbeiten an dem Open-World-Titel begonnen hat. Dazu gehören unter anderem Stellenangebote, die auf einen nicht angekündigten AAA-Titel deuten, der sich bei Rockstar in der Entwicklung befindet.

Sobald wir mehr wissen, werden wir euch hier auf PlayCentral.de natürlich davon berichten. Alle Infos, News und Artikel zu „GTA 6“ findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.