GTA 6 - Neue Gerüchte aufgetaucht: Vereint Liberty City, San Andreas und Vice City

In einem Post auf Pastebin wurden diverse angebliche handfeste Informationen zu „GTA 6“ veröffentlicht. Den Gerüchten zufolge spielt der Titel in Vice City, Liberty City und San Andreas. Zudem soll der Release zunächst ausschließlich für die neuen Konsolen geplant sein.

Eins, zwei oder drei: Glaubt man der aktuellen Gerüchteküche, dann wird GTA 6 in gleich drei ikonischen Städten spielen. Als Schauplatz seien Liberty City, Vice City und San Andreas geplant, heißt es auf einem mittlerweile gelöschten Post auf Pastebin.

Der Großteil der Geschichte soll zwischen Liberty City und Vice City stattfinden, wobei einige wenige Missionen in Teilen von San Andreas stattfinden sollen, beispielsweise Blaine County. Weitere Städte könnten nach dem Launch durch Updates hinzugefügt werden.

GTA 6 Ehemaliger Mitarbeiter leakt Existenz des Spiels

Vom kleinen Fisch zum Drogenbaron

In der Geschichte soll der Spieler zu einem Drogenbaron heranwachsen, der als kleiner Fisch in Liberty City startet. Kleinere Diebstähle und Deals sollen dabei helfen, letztendlich Teil einer berühmten Gang in Vice zu werden und immer weiter aufzusteigen.

Bereits in 2018 tauchte ein ähnlicher Leak auf, bei dem es hieß, dass „GTA 6“ zusammen mit der PlayStation 5 wohl Ende 2020 erscheinen wird. Interessant: Derselbe Leaker nannte zur PS5 die selben Hardware-Daten, die auch Sony fünf Monate später offiziell bekannt gab.

PlayStation 5 Offizielle Infos bekannt: Release, Hardware & Rückwärtskompatibilität!