GTA 6 - Gerüchteküche zu weiblicher Heldin und einer gigantischen Spielwelt brodeln weiter

Die Gerüchteküche zu „Grand Theft Auto 6“ brodelt schon seit der Vorgänger auf den Markt gekommen ist. In den letzten Wochen und Monaten haben sich die Gerüchte aber etwas verdichtet. Wir zeigen euch, warum „GTA 6“ mit einer weiblichen Hauptfigur und einer gigantischen Spielwelt daherkommen könnte.

Schon vor einer ganzen Weile hat der Ex-Rockstar-Präsident Leslie Benzies gegenüber DreamTeam angedeutet, dass ein Grand Theft Auto 6 möglicherweise alle Orte der bisherigen Spiele kombinieren könnte. Was schon an sich als absoluter Wahnsinn durchgeht, wird nun durch eine Fan-Map von Reality Design noch einmal übertroffen.

Denn die kreativen Köpfe hinter der Seite haben sich die Mühe gemacht, eine mögliche Version dieser hypothetischen Spielwelt von „GTA 6“ aneinanderzureihen. Hier sehen wir Los Santos aus Grand Theft Auto 5, ziehen weiter in den Norden nach San Fierro aus GTA: San Andreas oder machen einen Abstecher in den Osten und vergnügen uns in Liberty City („GTA 4“) oder Vice City.

So könnte die Welt von Grand Theft Auto 6 aussehen. © RealityDesign

Natürlich handelt es sich hierbei nur um ein Fan-Projekt. Aber es zeigt immerhin, dass eine solche Spielwelt zumindest in der Theorie möglich wäre. Rockstar Games hat zuletzt mit Red Dead Redemption 2 gezeigt, dass gigantische Open-Worlds keine Fantasie mehr sein müssen. Zudem würde das zu den Gerüchten passen, die behaupten, dass „GTA 6“ nur für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird.

Eine weibliche Hauptfigur?

Ein weiteres Gerücht, dass sich hartnäckig bei „GTA 6“ hält, ist eine weibliche Hauptfigur. Angeblich wäre diese schon für „GTA 5“ geplant gewesen, hätte dann aber nicht mehr mit den Themen harmoniert, die wir in dem Gangster-Epos erlebt haben. Mit „GTA 6“ wird ein neues Kapitel geschrieben, das vielleicht dann auch endlich Platz für eine Heldin (oder Anti-Heldin) bietet.