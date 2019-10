GTA 6 - Erscheint Grand Theft Auto 6 als exklusiver Next-Gen-Titel für die PS5?

Es ist offiziell bestätigt: Ende 2020 wird Sony die PlayStation 5 veröffentlichen. Einem Leak aus dem letzten Jahr nach zu urteilen, könnte „GTA 6“ ebenfalls in diesem Zeitpunkt veröffentlicht werden, vielleicht sogar als zeitexklusiver Launch-Titel für die Next-Gen-Konsole von Sony?

Seit Grand Theft Auto 5 im September 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde, gibt es Spekulationen um einen weiteren Ableger der beliebten Open-World-Reihe aus dem Hause Rockstar Games. Doch bislang haben sich die verantwortlichen Entwickler nicht offiziell zu einem potentiellen GTA 6 zu Wort gemeldet. Durch vermeintliche Insider-Informationen gilt es aber nahezu als sicher, dass das Studio bereits seit einiger Zeit an dem Titel werkelt.

PS5 und GTA 6: Gemeinsamer Release?

Vor zwei Tagen hat Sony zum zweiten Mal in diesem Jahr offizielle Informationen zu ihrer Next-Gen-Konsole PlayStation 5 mitgeteilt. Neben dem finalen Namen – sie heißt tatsächlich PlayStation 5 – gab das japanische Unternehmen außerdem den Release-Zeitraum der Next-Gen-Konsole bekannt. Ende 2020 soll es so weit sein und Spieler können die PS5 regulär im Handel erwerben. Wahrscheinlich wird ungefähr zu diesem Zeitpunkt auch die Xbox Scarlett (einen offiziellen Namen für die Xbox Two gibt es noch nicht) erscheinen.

GTA 5 Dieser Sportwagen ist ab heute endlich in GTA online verfügbar

Angesichts des näher rückenden Termins der neuen Konsolen ist es also kaum verwunderlich, dass gleichzeitig auch die Gerüchte um „GTA 6“ neu entflammen. Wird der Titel tatsächlich ein Launch-Titel der kommenden Sony-Konsole sein?

© Rockstar Games

GTA 6 als Exklusivtitel für die PS5?

Bereits im Dezember 2018 brachte ein vermeintlicher Leak auf Pastebin die Gerüchteküche rund um „GTA 6“ ordentlich zum Brodeln. Ein potentieller Insider behauptete in einem Post, dass „GTA 6“ Ende 2020 (also wie die PS5) erscheinen wird. Von der zeitlichen Komponente her könnte es also schon einmal passen.

Rockstar könnte der PlayStation 5 mit „Grand Theft Auto 6“ ziemlich sicher zu einem guten Start verhelfen und den Unterschied der aktuellen sowie der kommenden Konsolengeneration verdeutlichen.

Doch der Leak geht sogar noch einen Schritt weiter: Angeblich hat Sony einen zeitexklusiven Vertrag mit Rockstar ausgehandelt, wodurch der Open-World-Titel nach dem Release einen vollen Monat ausschließlich auf der PS5 gespielt werden könnte. Xbox-Spieler müssten sich entsprechend in Geduld üben und warten, ehe auch die Xbox-Konsole mit einer Version bedacht wird.

Eine Veröffentlichung auf der PS4 oder der Xbox One wird es laut des angeblichen Insiders und einem Stellengesuch wohl nicht geben. Jeder Spieler, der „GTA 6“ spielen möchte, müsste also Geld in eine der neuen Konsolen investieren.

Wir möchten an dieser Stelle gerne noch einmal betonen, dass diese Informationen bislang nicht offiziell bestätigt wurden. Hierbei handelt es sich bis zum jetztigen Zeitpunkt lediglich um Spekulationen und Vermutungen.

Weiterlesen auf PlayCentral.de:

GTA 5 Alle Fahrzeuge des Casino-Updates: Der Sportwagen Ocelot Jugular - GTA Online

Steht die Ankündigung von GTA 6 kurz bevor?

Ob Rockstar nun wirklich Ende 2020 einen neuen Ableger der „Grand Theft Auto“-Reihe veröffentlichen wird oder erst zu einem späteren Zeitpunkt, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Spieler warten jedenfalls schon über sechs Jahre auf die kleinsten Anzeichen zu einem neuen „GTA“-Ableger.

Doch warum sollte sich Rockstar Games damit beeilen? Im Oktober des letztens Jahres veröffentlichte der Entwickler Red Dead Redemption 2, ein wenig später folgte die Beta zu Red Dead Online, das gemeinsam mit „GTA Online“ für sehr gute und konstante Einnahmen sorgt. Alleine der Release des Casino-Update zu „GTA Online“ im Juli dieses Jahres brachte so viele Spieler auf die Server wie nie zuvor.

Es bleibt also weiterhin spannend, ob Rockstar in der nächsten Zeit zumindest die Existenz eines „GTA 6“ offiziell bestätigen wird.