GTA 6 - Erscheint angeblich 2020 zeitexklusiv für PS5 und mit zwei großen Städten

Ein anonymer Entwickler äußerte sich vor kurzem zu „GTA 6“. So soll der nächste Ableger der erfolgreichen Open-World-Reihe zeitexklusiv für die PS5 erscheinen und in Miami sowie New York spielen.

Kommerziell gilt Grand Theft Auto als das größte Videospiel-Franchise. GTA 5 konnte sich etwa 100 Millionen Mal verkaufen, was es zum zweiterfolgreichsten Spiel nach Minecraft macht. Da scheint es schon verwunderlich, dass Rockstar in der PlayStation 4-Generation keinen neuen Ableger brachte. Es kam zwar das Remaster von „GTA 5“, dies ist strenggenommen jedoch ein PS3-Titel.

PlayStation 5 GTA 6 zeitexklusiv für die PS5: Sind das die Launch-Titel der Next-Gen-Konsole?

Erinnern wir uns an die Dekade davor, wo noch mehrere GTA-Spiele in einer Generation erschienen waren. Mittlerweile hat Rockstar den Fokus der Entwicklung jedoch geändert. Es erscheinen weniger Spiele, diese sich aber weitaus ambitionierter und größer – dann dauert auch die Entwicklung deutlich länger. Wie sieht es demnach mit GTA 6 aus?

GTA 6 zeitexklusiv zum Start der PS5?

Der nächste Ableger der erfolgreichen Open-World-Reihe wird laut Aussagen von Brancheninsidern nicht mehr in dieser Konsolengeneration erscheinen. Ein europäischer Entwickler, der an einem großen PS5-Titel mitarbeitet, teilte via Pastebin mit, dass „GTA 6“ ein Launch-Titel für die PS5 sein wird und im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheint. Eine PS4-Version sei nicht im Gespräch, demnach wäre eine generationenübergreifende Veröffentlichung wie bei „GTA 5“ erstmal auszuschließen.

Laut den Informationen des anonymen Entwicklers bezahlt Sony eine hohe Summe dafür, dass „GTA 6“ ein zeitexklusiver Titel für die PlayStation 5 wird. Sollte neben der PS5 also ebenfalls die Xbox Scarlett auf dem Markt sein, dürften die Xbox-Spieler erst einen Monat später ran.

PlayStation 5 Vorstellung angeblich im zweiten Quartal 2019 und Release 2020

Angeblich Miami und New York als Handlungsorte

Erste scheinbare Informationen zum Schauplatz besagen, dass die Handlung von „GTA 6“ in zwei großen Städten spielen soll - Miami und New York. Damit dürfte die Karte nochmals ein Stück weitläufiger ausfallen als mit Los Santos.

Diese Angaben sollte man natürlich mit Vorsicht genießen. Rockstar Games veröffentlichte erst im Oktober 2018 das sehr ambitionierte Red Dead Redemption 2. Zudem gab es außerdem abweichende Gerüchte, dass „GTA 6“ in Miami und Südamerika spielen wird.