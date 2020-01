GTA 6 - Entwicklung durch Steuererklärung so gut wie bestätigt

Rockstar Games werkelt in der Tat fleißig an „GTA 6“, wie eine Steuererklärung des Studios impliziert.

Seien wir ehrlich: Dass Rockstar Games ein weiteres GTA-Spiel rausbringt ist so wahrscheinlich wie das Amen in der Kirche. Ein neuer Leak bestätigt dabei nun wohl das Offensichtliche. Das Studio ist hinter den Kulissen scheinbar schon mit den Arbeiten an GTA 6 beschäftigt.

Entwicklung von GTA 6 quasi bestätigt

Der Leak stammt dabei aus einer sehr merkwürdigen Quelle, nämlich der Steuererklärung von Rockstar. Ja, in einer sonst so langweiligen Steuererklärung kann man einen Leak finden.

In der kürzlich veröffentlichten Steuererklärung des Studios wird von einem bestimmten, britischen Steuerrechtsparagrafen Gebrauch gemacht. Das Studio kann nämlich besonders hohe Förderungen erhalten, wenn das aktuell in Arbeit befindliche Projekt mit der britischen Kultur verknüpft ist. Dann kann das Projekt als „Culturally British“ registriert werden.

Das Studio Rockstar North, das in erster Linie für die Entwicklung der „GTA“ -Reihe verantwortlich ist, befindet sich in Schottland und immer, wenn es um die „GTA“-Reihe geht, nutzt der Entwickler ebendiese Klausel. Da sie nun ebenfalls genutzt wurde, ist quasi bestätigt, dass sich „GTA 6“ in Entwicklung befindet. Eine offizielle Ankündigung von Rockstar dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Erst vor kurzem hat ein Rockstar-Insider verlautbart, dass Publisher Take-Two Interactive, die Release-Zeiträume zwischen Spielen von Rockstar Games verkürzen möchte. Demnach könnte uns „GTA 6“ wohl schon bald erwarten, wie auch Trevor-Synchronsprecher Steven Ogg meint.