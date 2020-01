GTA 6 - CJ-Sprecher dementiert Beteiligung am Spiel und beleidigt Entwickler

Der Rapper und Synchronsprecher Young Maylay schließt eine erneute Zusammenarbeit mit Rockstar Games aus. Er dementiert die Gerüchte, dass er für „GTA 6“ wieder in die Rolle von CJ schlüpfen werde.

Young Maylay äußert sich nun zu den Gerüchten über eine Rückkehr von Carl Johnson – Protagonisten von GTA: San Andreas – in „GTA 6“. Der Sprecher des Videospielcharakters dementiert eine Beteiligung am Spiel. Und nicht nur das.

Young Maylay schließt erneute Zusammenarbeit aus

Young Maylay (bürgerlicher Name Chris Bellard), Rapper und Synchronsprecher, nahm in einem Instagram-Post Stellung zu den Gerüchten, dass er für GTA 6 in seine Rolle als CJ zurückkehren werde. Er gibt dabei ausdrücklich zu verstehen, dass er nicht in die Arbeiten am Spiel involviert sein möchte.

Dabei beleidigt er den „Grand Theft Auto“-Entwickler Rockstar Games sogar öffentlich. Anscheinend herrscht kein gutes Verhältnis zwischen dem Studio und dem Rapper. Hintergründe zu seinen beleidigenden Worten werden nicht genannt.

Gerüchte stammen aus einem Interview

Die Gerüchte um eine Rückkehr von CJ entstammen einem Interview, in dem die Sprecher des „GTA 5“-Haupttrios über den – noch nicht offiziell angekündigten – Nachfolger reden. Recht scherzhaft äußerte man sich dazu, dass CJ wieder zurückkehren könnte.

Young Maylay wird ganz offenbar nicht mehr in diese Rolle schlüpfen. Dies muss aber nicht heißen, dass Rockstar nicht jemand anderen dafür engagiert, sollte man wirklich die Pläne verfolgen, den Charakter in das Spiel zu involvieren.