GTA 6 - Anscheinend zu umfangreich für die aktuellen Konsolen, Release nur für PS5 und Xbox Scarlett geplant: Gerücht

Laut aktuellen Gerüchten erscheint "GTA 6" ausschließlich für die nächste Konsolengeneration. Das Spiel sei zu groß und komplex für die aktuellen PS4- und Xbox One-Konsolen.

Während bei vielen Spielern noch Arthur Morgan seinem Outlaw-Leben in Red Dead Redemption 2 nachgeht, werkelt Rockstar Games hinter den Kulissen mit großer Sicherheit bereits am nächsten Ableger der GTA-Reihe. Anscheinend wird GTA 6 aber zu umfangreich für die aktuellen Konsolen und soll daher nicht mehr für die PS4 (Pro) oder Xbox One (X) erscheinen.

GTA 6 Gerüchte um neue Gameplay-Elemente: Flashback-Missionen in der Vergangenheit und Dialogoptionen

„GTA 6“ nur für die nächste Konsolengeneration?

Zumindest geht dies aus einem aktuellen Gerücht hervor, das besagt, „GTA 6“ erscheine ausschließlich für die kommende Konsolengeneration, die von Sony mit der PlayStation 5 und Microsoft mit der Xbox Scarlett eingeläutet wird. Beide Konsolennamen sind bisher noch nicht offiziell bestätigt worden.

Dabei will Rockstar den Start der neuen Generationen vermeintlich erstmal abwarten und und schauen wie sich die neuen Konsolen verkaufen. Erst dann bereite man die Veröffentlichung von „GTA 6“ vor.

Weitere Informationen zum Open-World-Spiel

GTA 6 Neue Gerüchte aufgetaucht: Vereint Liberty City, San Andreas und Vice City

Dieses Gerücht stammt aus einem mittlerweile wieder gelöschten Pastebin-Post eines vermeintlichen Branchen-Insiders mit angeblich handfesten Informationen. Aus derselben Quelle wurden außerdem Informationen darüber veröffentlicht, dass der nächste Ableger der beliebten Open-World-Reihe in mehreren Städten spielen, über Flashback-Missionen in der Vergangenheit und dem Dialog-System aus „Red Dead Redemption 2“ verfügen soll.

Bislang heißt es abwarten, ehe offizielle Informationen von Rockstar Games veröffentlicht werden. Bis dahin ziehen aber wohl noch so einige Tage ins Land. Mit einem Marktstart der PS5 ist nicht vor Mitte 2020 zu rechnen.