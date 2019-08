GTA 6 - Die Ankündigung könnte kurz bevorstehen

Allem Anschein nach bereitet Rockstar die Ankündigung ihres neuen Projektes vor. Die Fans wünschen sich GTA 6 oder Bully 2. Mit großer Wahrscheinlichkeit werkelt der Publisher an einem dieser beiden Spiele und will es bald vorstellen.

GTA 6 Stellengesuch veröffentlicht: Release wohl nur für PS5 und Xbox Scarlett

Wie Edingburgh Live berichtet entfernte Rockstar North ihr Red Dead Redemption 2-Banner von der Studiofassade. Warum sollten sie das machen? Die Antwort scheint klar: Um ein neues Projekt zu bewerben!

They are removing the RDR2 poster from Rockstar North's office.

Are they about to market a new game or what#Rockstar #GTA6 #RDR2 #Bully2 #Games pic.twitter.com/g7ITC1SGNV