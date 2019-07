GTA 5 - Ein Zombie-DLC und weitere Story-Episoden seien geplant gewesen

Ebenfalls interessant: Es gab Pläne für einen weiteren DLC für den Singleplayer, der scheinbar einen Raubüberfall auf das Diamond Casino and Resort beinhaltet hätte. Genau dieses Casino kann in „GTA Online“ seit der letzten Wochen betreten werden, um verschiedenen Glücksspielen nachzugehen. Für dieses Update wurden die Assets aus dem Singleplayer offenbar ebenfalls wiederverwendet.

Die Insider berichten außerdem davon, dass in einer weiteren vermeintlichen Story-Episode die Geschichte von Trevor thematisiert worden wäre, am Ende der Handlung von „GTA 5“. Der eigenwillige Protagonist würde darin mit der IAA zusammenarbeiten. Einige der hierzu entstandenen Assets sollen letztendlich für das Doomsday-Update genutzt worden sein.

Laut der Dataminer Tez2 und Yan2295 gab es interne Pläne, um 80 bis 90 Prozent der Spielwelt von „GTA 5“ umzubauen und ein bestimmtes Thema zu fokussieren. Die Ideen für einen waschechten Zombie-DLC für den Singleplayer sollen tatsächlich existiert haben. Das scheint im ersten Moment zwar ein wenig ungewöhnlich, aber erinnern wird uns doch an den DLC „Undead Nightmare“ zu „Red Dead Redemption“ zurück, der sich einem solchen Setting bediente.

Spieler warten bereits seit einer gefühlten Ewigkeit auf einen Singleplayer-DLC zu Rockstars Open-World-Titel Grand Theft Auto 5 . Doch bislang sieht es für Einzelspieler eher schlecht aus, da sich die Entwickler vollumfänglich dem Online-Part gewidmet haben. Wenig verwunderlich, schließlich lässt sich durch die Mikrotransaktionen in „GTA Online“ deutlich mehr Geld verdienen, weshalb erst vor kurzem das umfangreiche Casino-Update erschienen ist.

