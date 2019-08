GTA 5 - Yellow Dog With Cone ist der neue Star des Spiels

Das Diamond Casino in GTA Online ist eröffnet und Spieler strömen in Scharen hinein. Das Update brachte zahlreiche Casino-Tische, Missionen und Möglichkeiten mit sich. Sicherlich macht das Zocken dort Spaß, doch das Augenmerk lag kürzlich vor allem auf dem Casino-Store. Hier haben die Spieler die Möglichkeit verschiedene Items zu erwerben.

Schnell kristallisierte sich ein klarer Favorit heraus - Der Yellow Dog With Cone. Ein gelber Luftballon-Hund mit einem Trichter. Als das entsprechende Update erschien, war die Enttäuschung allerdings groß. Die Hunde-Statue fehlte.

Trotz seiner Beliebtheit war es ein steiniger Weg für den Hund. Nach der Enttäuschung über das Fehlen der Statue im Casino-Store, wurden Stimmen laut. Ganze Foren und Subreddits wurden kreiert, um nach dem Hund zu suchen.

Mit dem letzten Update hatte das Warten für die Fans dann letztlich ein Ende und Rockstar behob den gravierenden Fehler. Inzwischen kann man den Hund für 41.500 Chips sein Eigen nennen und die Freude der Spieler ist sichtlich groß. Habt ihr euch auch schon etwas aus dem Store gegönnt?

