GTA 5 - Wir zeigen euch alle Fundorte der 100 Actionfiguren in GTA Online

Schon seit längerer Zeit befanden sich im Code von GTA 5 Hinweise auf neue sammelbare Items für „GTA Online“.

Durch das neue Update können ab sofort die neuen Sammelgegenstände entdeckt werden - insgesamt warten 100 Figuren auf ihre Entdeckung.

Natürlich geht ihr nicht leer aus, wenn ihr euch auf die mühsame Suche begebt. Denn für jede einzelne Figur erhaltet ihr eine kleine Belohnung in Form von GTA-Dollar und Erfahrungspunkte. Insgesamt könnt ihr 150.000 GTA-Dollar und 150.000 RP abstauben, wenn ihr alle Figuren, die in Los Santos und Blaine County verteilt sind, findet.

Figurine and Impotent Rage Outfit (& HAIRDO) Rewards for collecting all 100 statues (FREE placement in Penthouse)

Statues 99 & 100 (Beast/Sasquatch) show in the plane scrapyard when you have all the rest.#GTAOnline #CasinoDLC pic.twitter.com/QRFmUnF3z7