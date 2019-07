GTA 5 - Wie ihr Chips für das Casino erhaltet und was ihr damit machen könnt

Seit gestern ist das neue Kasino-Update für „GTA Online“ verfügbar. Um im Diamond Casino & Resort spielen zu können benötigt ihr jedoch Chips, sogenannte Jetons. Wir verraten euch hier, wie ihr diese erhaltet.

Seit dem 23. Juli stehen die Tore zum Diamond Casino & Resort offen. Wer in dem luxuriösen Gebäude sein Glück versuchen möchte, kann das aktuelle Update für dieverschiedenen Plattformen downloaden. Der Patch ist auf dem PC circa 2,9 Gigabyte und auf der Playstation 4 3,5 Gigabyte groß. Doch um an einem der Glücksspiele teilnehmen zu können, braucht ihr Chips, die in GTA 5 Jetons heißen.

Jetons/Chips kaufen

Der einfachste Weg an die digitale Währung zu gelangen, ist, sie im Kasino selbst zu kaufen. Folgt dafür dem Symbol mit den gestapelten Chips auf der Minimap und ihr erreicht einen abgesperrten Bereich, in welchem euch ein Kassierer am Schalter erwartet. Bei diesem NPC könnt ihr die sogenannten Jetons via GTA-Dollar kaufen.

Ihr könnt bis zu 20.000 Jetons auf einen Schlag erwerben, mindestens jedoch 10. Der Wechsel erfolgt zu einem Kurs von 1:1, entsprechend bezahlt ihr für 10 Jetons zehn GTA-Dollar, für 100 Jetons 100 GTA-Dollar und so weiter und so fort.

Sobald ihr die Chips für das Kasino erworben habt, wird euch oben rechts auf dem HUD, direkt unter eurem Geldbetrag, angezeigt, wie viele Jetons ihr aktuell besitzt. Solltet ihr nicht das nötige Kleingeld haben, um euch das Glücksspiel im Diamond Casino & Resort zu erlauben, folgen nun weitere Möglichkeiten, um in den Besitz der neuen Währung zu gelangen.

Kostenlose Chips/Jetons

Alle 24 Stunden könnt ihr euch im besagten Kasino einen Besucherbonus von 1.000 Jetons abholen. Sucht dafür den zuvor erwähnten Kassierer auf. Stellt also sicher, dass ihr das Etablissement regelmäßig betretet, damit euch keine kostenlosen Chips durch die Lappen gehen. Außerdem gibt es die Spielchips als Bonus, wenn ihr verschiedene Dinge in „GTA Online“ erwerbt.

Holt euch zum Beispiel für 500 GTA-Dollar die Standard-Mitgliedschaft im Diamond Casino & Resort und ihr erhaltet 5.000 Jetons gratis obendrauf. Ein bisschen mehr Kleingeld benötigt ihr für einen anderen Weg, um an die begehrten Chips zu gelangen. Dafür müsst ihr euch für 6,5 Millionen GTA-Dollar das teuerste Penthouse kaufen; dafür gibt es ebenfalls 5.000 Jetons geschenkt.

Und jetzt? Chips/Jetons ausgeben

Habt ihr euch darum gekümmert, ein paar Jetons im Inventar zu verstauen, gilt es diese auszugeben und mit etwas Glück den ganz großen Gewinn zu erhalten. Dafür stehen im Kasino des Onlinemodus von „Grand Theft Auto V“ verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Regeln werden an den entsprechenden Tischen und Automaten erklärt.

Unter dem Namen „Inside Track“ könnt ihr zudem Wetten auf digitale Pferderennen abgeben. Erratet richtig, welches Pferd das kommende Rennen gewinnt und ihr erhaltet einen Haufen neuer Chips.

Die einarmigen Banditen befinden sich überall in dem Kasino und können gar nicht übersehen werden. Karten spielt ihr im hinteren Bereich des Gebäudes, an speziellen Tischen. Dort könnt ihr entweder Blackjack, Roulette oder 3-Card-Poker spielen. Außerdem steht im Diamond Casino & Resort ein Glücksrad, welches ihr einmal pro Tag kostenlos drehen dürft.