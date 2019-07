GTA 5 - Werden wir um Echtgeld spielen? Alle bisherigen Infos zum kommenden Casino in GTA Online

Derzeit warten Spieler auf das neue Glücksspiel-Update zu „GTA Online“. Im Gepäck befindet sich dabei gleich ein ganzes Casino, das in Los Santos endlich seine Pforten öffnet. Wir haben für euch alle Infos zusammengefasst, die wir bisher über das The Diamond Casino & Resort kennen.

Update um 16:14 Uhr

Tatsächlich hat Rockstar heute das offizielle Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben:

Originalmeldung vom 18. Juli 2019

Es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass Rockstar Games in diesem Sommer in Los Santos ein Casino eröffnen wird und damit das Glücksspiel Einzug in GTA Online hält. Derzeit gibt es aber noch einige offene Fragen, die wir in den folgenden Zeilen versuchen möchten, zu beantworten.

Wann wird das Casino verfügbar sein?

Bislang ist noch immer nicht bekannt, wann genau die Eröffnung des Casinos stattfinden wird. Rockstar kündigte vor einigen Wochen lediglich an, dass die Eröffnung des neuen Gebäudes im Sommer stattfindet. Da der Sommer am 21. Juni begonnen hat und am 23. September enden wird, haben die Entwickler theoretisch ein recht großes Zeitfenster, in dem sie sich bewegen. Es kann entsprechend also gut sein, dass „GTA Online“-Spieler noch einige Wochen auf das neue Casino warten müssen.

Wir tippen allerdings darauf, dass es noch im Juli der Fall sein wird, schließlich ist bereits das „Open Soon“-Schild vor dem The Diamond Casino & Resort entfernt worden.

Angesichts der Tatsache, dass Rockstar Updates zu „GTA Online“ immer an einem Dienstag veröffentlicht, könnte beispielsweise der 23. oder 30. Juli ein passender Termin im Juli sein.

Was erwartet uns in dem Casino?

Mindestens genauso wichtig, wie die Frage nach dem Release-Termin, ist natürlich der Inhalt. Was erwartet Spieler mit dem neuen Glücksspiel-Update?

Wie Rockstar in der Ankündigung bereits verraten hat, ist ein Glücksrad „mit der Chance auf lebensverändernde Gewinne“ vorhanden. Außerdem ist die Rede von einer „Reihe anspruchsvoller Tischspiele und vieles mehr.“ Es kann also davon ausgegangen werden, dass „GTA Online“-Spieler verschiedene Glücksspiele erwarten werden, die ihnen das Geld schneller aus der Tasche ziehen, als sie Casino rufen können.

Spielen wir mit und um Echtgeld?

Und da sind wir auch schon direkt beim Thema, denn wie steht es eigentlich um den Einsatz von Echtgeld? Wie wir alle wissen, kann die Ingame-Währung namens GTA-Dollar durch sogenannte Shark Cards aufgestockt werden. Diese Cards müssen allerdings mit Echtgeld erworben werden, weshalb sich die Frage stellt, ob in dem neuen Casino tatsächlich um echtes Geld gespielt werden kann?

Wir vermuten mal, dass es Rockstar Games nicht so weit kommen lassen wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Blick auf Rockstars Red Dead Online, da der Multiplayer-Teil von Red Dead Redemption 2 recht ähnlich zu dem von „GTA 5“ ausfällt. Hier können waschechte Cowboys zwar Poker spielen, aber nur mit der normalen Währung. Vorstellbar ist deshalb, dass wir im Casino in „GTA Online“ eine extra Währung erhalten, die nicht für Echtgeld erworben werden kann.

Wo befindet sich das neue Casino?

The Diamond Casino & Resort war in der Singleplayer-Kampagne genau wie in „GTA Online“ schon immer auf der Karte vorhanden und konnte von außen besichtigt werden, weshalb es von Beginn an Gerüchte um ein Glücksspiel-Update für den Online-Part gab. Bislang konnte das bestehende Gebäude jedoch nicht betreten werden.

Das Casino befindet sich in Vinewood-West neben der Vinewood-Pferderennbahn, direkt neben dem Los Santos Freeway.

Auf unserer umfangreichen Themenseite zu „GTA Online“ halten wir euch regelmäßig auf dem Laufenden. Solltet es neue Infos oder einen offiziellen Release-Termin zu dem Glücksspiel-Update geben, erfahrt ihr es hier auf PlayCentral.de.