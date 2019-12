GTA 5 - Weihnachten in GTA Online: Diese Geschenke und Inhalte erwarten euch im Dezember 2019

Dieses Jahr wird es in „GTA Online“ anscheinend wieder ordentlich Weihnachten! Ein Dataminer hat nun herausgefunden, welche Geschenke und neuen Inhalte uns rund um die Feiertage erwarten werden.

Zwar hat Rockstar Games bislang noch keine offizielle Ankündigung zu kommenden Weihnachtsinhalten in GTA Online gemacht, doch es kann davon ausgegangen werden, dass es auch in diesem Jahr in Los Santos wieder weihnachtlich wird.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir passend zu den Feiertagen mit virtuellem Schnee beglückt, der sich wie ein weißer Schleier über die gesamte Spielwelt legen wird. Doch das ist bekanntlich noch nicht alles, was Rockstar in den vergangenen Jahren den Spielern zur Verfügung stellte, um Weihnachtsstimmung hervorzurufen.

In den letzten Jahren durfte man sich über geschmückte Weihnachtsbäume freuen, die überall in Los Santos verteilt waren, inklusive der CEO-Büros und Appartements der Spieler. Da darf natürlich auch die passende Kleidung nicht fehlen, die passend zu den Feiertagen gestaltet ist.

Neue Inhalte zu Weihnachten

Und tatsälich hat der Dataminer und bekannte Rockstar Games-Leaker FoxySnaps die Inhalte, die in den nächsten Tagen freigeschaltet werden, bereits zu Gesicht bekommen und via Twitter von seinen Entdeckungen berichtet.

© Rockstar Games/Twitter: FoxySnaps

Mit dabei ist zum Beispiel das Feuerwerkabschussgerät (Firework Launcher) mit insgesamt 20 Feuerwerkraketen. Hinzu kommen die Bodysuits aus dem letzten Jahr, die durch verschiedene Lichterketten in unterschiedlichen Farben durchaus Kunst darstellen könnten und euch vor allem bei Nacht zum Highlight in Los Santos machen werden – allerdings auch zur perfekten Zielscheibe, vergesset also nicht rechtzeitig den Passivmodus zu aktivieren!

© Rockstar Games/Twitter: FoxySnaps

Fernsteuerbaren Minitank kostenlos sichern

Ebenfalls sehr interessant ist ein Bild aus einem der örtlichen Ammu-Nation-Filialen in Los Santos. Denn darauf ist ein Hinweis zu erkennen, dass der Invade and Persuade RC Tank bei Warstock umsonst erworben werden kann. Allerdings nur an einem bestimmten Tag. Um welchen Tag es sich dabei handelt, ist derzeit aber noch unklar.

© Rockstar Games/Twitter: FoxySnaps

Regulär wird der fernsteuerbare Minitank, der zum jetzigen Zeitpunkt bei Warstock Cache & Carry noch nicht freigeschaltet ist, satte 2.275.000 GTA-Dollar kosten. Wenn ihr also bares Geld sparen möchtet, solltet ihr bei diesem besonderen Angebot unbedingt zuschlagen, sobald die Zeit gekommen ist. Weitere Bilder zu dem Minipanzer und allen anderen geleakten sowie bereits freigeschalteten Fahrzeugen des Casino-Heist-Updates in „GTA Online “ habe wir euch hier übersichtlich zusammengefasst:

Wir werden euch über die neuen weihnachtlichen Inhalte in „GTA Online“ natürlich regelmäßig hier auf PlayCentral.de auf dem Laufenden halten.