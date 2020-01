GTA 5 - Vice Cry Remastered: So gut sieht Vice City in moderner Grafik aus

Wenn es mal wieder ein wenig Nostalgie sein darf und ihr euch zusätzlich so richtig alt fühlen möchtet, empfehlen wir euch die neueste Version der Mod „Vice Cry: Remastered“ herunterzuladen, die auf Basis von „GTA 5“ der Stadt Vice City neues Leben einhaucht und euch an vergangene Zockertage zurückerinnern lässt.

„Grand Theft Auto: Vice City“ gehört bis heute ohne Frage zu den besten und vor allem beliebtesten Ablegern der Open-World-Reihe von Rockstar Games. Das liegt vor allem an der Spielwelt, die damals neue Maßstäbe setzte und spielerische Freiheit bot, wie es kaum ein anderer Titel seiner Zeit bieten konnte. Doch auch die Story, die sich als eine Hommage an den Film „Scarface“ bis heute in den Köpfen der Fans festgebrannt und verewigt hat, trug ihren Teil zu diesem Erfolg bei.

Vice City erstrahlt in neuem Glanz

Mittlerweile ist die Grafikkulisse von „GTA: Vice City“ natürlich nicht mehr ganz taufrisch und auch das Gameplay wird wohl keinen Spieler mehr überwältigen. Genau an dieser Stelle kommt die Mod namens „Vice Cry: Remastered“ ins Spiel, die Vice City auf Basis der Grafik-Engine von GTA 5 neues Leben einhaucht und damit in einem völlig neuen Gewand erlebbar macht.

Solltet ihr bereits damals in „Vice City“ abgetaucht sein, lohnt sich ein erneuter Besuch schon allein aufgrund des garantierten Nostalgiefaktors. Schließlich bekommen wir dank der Mod alle bekannten Orte und Gebäude zu Gesicht, wie zum Beispiel den Strand von Vice City, der an Miami Beach angelehnt ist und direkt an damalige Spielsessions erinnert.

© Rockstar Games/GTA5-Mods: lunchxbles

So installiert ihr die Mod

Um die Mod zu installieren, müsst ihr im Vorfeld OpenIV installieren. Dabei handelt es sich um ein mächtiges Modding-Tool, um diverse Modifikationen in „GTA 5“ auf recht einfache Art und Weise zu installieren und zum Laufen zu bringen. Empfohlen wird übrigens, dass ihr über eine frische Version von „GTA 5“ verfügt und entsprechend keine anderen Mods installiert sind, da diese für Probleme sorgen könnten.

Ladet euch nun „Vice Cry Remastered“ auf der Webseite gta-5-mods.com herunter und zieht die ViceCryRemastered.oiv in das Hauptverzeichnis von „GTA 5“. Nun könnt ihr die Mod über den Punkt Tools/Package Installer installieren. Startet GTA 5 jetzt ganz normal und schnappt euch im Spiel am besten einen Hubschrauber oder ein Flugzeug. Vice City liegt im Osten der Spielwelt von „GTA 5“ im Meer. Fliegt nun an den auf unserer Karte markierten Punk und schon könnt ihr Vice City mit deutlich hübscheren Texturen und Effekten erkunden.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Hinweis: Die Modder haben bereits im Juni 2015 eine erste Version dieser Mod veröffentlicht. Das letzte Update erschien am 20. Dezember 2019.