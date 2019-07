GTA 5 - [Veröffentlicht] Um wie viel Uhr erscheint das Casino-Update?

Am heutigen Dienstag dürfen sich „GTA Online“-Spieler in Los Santos dem Glücksspiel hingeben. Denn heute öffnet das The Diamond Casino & Resort seine Tore und lädt zu zahlreichen unterschiedlichen Spielen ein. Wann genau ihr mit dem Patch rechnen könnt und was ihr noch über das kommende Update wissen müsst, fassen wir euch in dieser News zusammen.

Update vom 23. Juli 2019

Mittlerweile kann das Update auf den verschiedenen Plattformen heruntergeladen werden. Auf dem PC ist das Update 1.31 insgesamt 2,9 Gigabyte groß. Auf der PlayStation 4 sind es rund 3,5 Gigabyte.

Originalmeldung vom 22. Juli 2019

Rockstar hat in der vergangenen Woche bekannt gegeben, an welchem Datum das Casino-Update zu GTA Online erscheinen wird. Außerdem stellten die Entwickler in einem Video die verschiedenen Inhalte vor, auf die sich Spieler freuen können.

Rockstar Games hat das sogenannte Diamond-Vorteilsprogramm vorgestellt. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Bereits am heutigen Dienstag, der 23. Juli 2019, öffnet das The Diamond Casino & Resort seine Pforten, womit das Glücksspiel Einzug in Los Santos hält. Doch um wie viel Uhr wird das Update zum Download verfügbar sein?

Um diese Uhrzeit erscheint das Casino-Update

Wenn ihr nicht das erste Mal in „GTA Online“ unterwegs seid, dann wisst ihr sicherlich, dass Rockstar seine Updates an festen Wochentagen veröffentlicht. Deshalb war es bereits im Vorfeld keine sonderlich große Überraschung, dass die neuen Inhalte an einem Dienstag erscheinen. Bei der Uhrzeit gibt es bei DLCs ebenfalls eine unausgesprochene Regel, an der wir uns orientieren können.

Bevor ihr einen neuen „GTA Online“-DLC spielen könnt, werden am entsprechenden Release-Tag kurz vorher, wahrscheinlich gegen 10 Uhr deutscher Zeit, die Server heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr nicht spielen.

© GTA Fandom

Im Anschluss kann das entsprechende Update heruntergeladen werden, das in der Regel recht umfangreich ausfällt. Macht euch also darauf gefasst, dass ihr mehrere Gigabyte an Daten auf eure PlayStation 4, eure Xbox One oder euren PC schaufeln müsst.

Nachdem ihr den Patch erfolgreich heruntergeladen habt, müsst ihr noch warten, bis die Spielserver wieder online sind. In der Vergangenheit hat es 30 Minuten bis zu 1 Stunde gedauert, ehe der Online-Ableger wieder betreten werden konnte.

Anschließend startet ihr „GTA 5“ und wählt den Online-Modus aus. Nun sollte es möglich sein, das Casino in Los Santos zu betreten und die neuen Inhalte auszuprobieren. Wo sich das The Diamond Casino & Resort in der Stadt befindet, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Wo finde ich das Casino auf der Karte?

Das Casino ist in „GTA 5“ genau wie in „GTA Online“ (beide Modi basieren auf der gleichen Map) schon immer auf der Karte vorhanden und konnte von außen besichtigt werden, weshalb es von Release an Gerüchte um ein Glücksspiel-Update für den Online-Ableger gab. Bislang konnte das bestehende Gebäude jedoch nicht betreten werden.

Das Casino befindet sich in Vinewood-West neben der Vinewood-Pferderennbahn, direkt neben dem Los Santos Freeway.

© Rockstar Games

Welche Inhalte erwarten mich?

Das neue Update hat zahlreiche neue Inhalte mit im Gepäck, die wir euch hier im Detail vorgestellt haben:

