GTA 5 - Uhrzeit, Infos und neue Inhalte: Der Casino-Heist erscheint morgen für GTA Online

Mit dem Casino-Heist steht morgen ein neuer Raubüberfall für „GTA Online“ auf dem Plan, der euch nach einigen Vorbereitungsmissionen direkt in den Tresorraum des Casinos führen wird. Doch, ob ihr den Reichtum auch sicher heraustransportieren könnt, ist dabei eine ganz andere Geschichte. Wir haben für euch alle bisher bekannten Infos aufgelistet und darüber hinaus einige Vermutungen zu den neuen Inhalten angestellt.

Am morgigen Donnerstag, den 12. Dezember 2019, wird Entwickler Rockstar Games mit The Diamond Casino Heist nach zwei Jahren zum ersten Mal einen neuen Raubüberfall zu GTA Online veröffentlichen. Dabei dürfen Spieler endlich in den sicherlich prallgefüllten Tresorraum des im Sommer neu eröffneten Casinos von Los Santos einbrechen. Laut des Studios wird es viele unterschiedliche Möglichkeiten und Taktiken geben, um an die Einnahmen des Casinos zu gelangen. Dadurch soll der neue Heist einen sehr hohen Wiederspielwert besitzen.

GTA 5 The Diamond Casino Heist: Rockstar enthüllt größten Raubüberfall in der Geschichte von GTA Online

Das sind die Möglichkeiten des neuen Raubüberfalls

Bislang wissen wir jedoch nur recht wenig über den kommenden Raubüberfall. Diese Eckdaten hat Rockstar vor Kurzem mitgeteilt:

bislang „kühnste und komplexeste kriminelle Operation“

Planungs- und Vorbereitungsmissionen, die sich auf den Plan auswirken

zahlreiche unterschiedliche Vorgehensweisen im Vorfeld des Einbruchs

zahlreiche Wahlmöglichkeiten, sobald man sich im Inneren des Casinos befindet

sich ständig ändernde Sicherheitsmaßnahmen

Ausgang der Mission stets ungewiss

vielfältige Gameplay-Elemente und große Palette an Möglichkeiten

hoher Wiederspielwert

Wann erscheint der Casino-Heist?

Zwar hat Rockstar bislang keine Uhrzeit mitgeteilt, wann genau der Casino-Heist für PS4, Xbox One und PC freigeschaltet wird, doch wir können davon ausgehen, dass die Entwickler am Donnerstag, wahrscheinlich gegen 10 Uhr deutscher Zeit, die Server herunterfahren werden. In dieser Zeit könnt ihr nicht spielen.

Im Anschluss kann das entsprechende Update heruntergeladen werden, das in der Regel recht umfangreich ausfällt. Macht euch also darauf gefasst, dass ihr mehrere Gigabyte an Daten auf eure PlayStation 4, eure Xbox One oder euren PC schaufeln müsst.

Nachdem ihr den Patch erfolgreich heruntergeladen habt, müsst ihr noch warten, bis die Spielserver wieder online sind. In der Vergangenheit hat es 30 Minuten bis zu einer Stunde gedauert, ehe der Online-Ableger zu „GTA 5“ wieder betreten werden konnte. Anschließend startet ihr „GTA 5“ und wählt den Online-Modus aus. Nun solltet ihr im Spiel eine Nachricht (wahrscheinlich von Lester) erhalten, die euch nähere Details zu dem weiteren Vorgehen mitteilt.

Wie funktioniert der The Diamond Casino Heist?

Als Vorbereitung auf den Raubzug muss der Crew-Anführer ein unauffälliges Unternehmen erwerben. Dabei handelt es sich um die Retro-Spielhalle Pixel Petes Arcade in Paleto Bay, die als Zentrum zur Planung und Durchführung der Raubüberfall-Operation dient. Im Keller des Gebäudes könnt ihr verschiedene Tätigkeiten, die für den Heist essenziell wichtig sind, in aller Ruhe üben. Dazu gehören das Hacken von Tastenfeldern und das Knacken von Tresorraumtüren. Außerdem könnt ihr hier eure Ausrüstung sowie die Fluchtfahrzeuge lagern. Besitzt ihr bereits mehrere Unternehmen, könnt ihr sogar einen Hauptkontrollterminal erwerben, um alle laufenden Operationen zu verwalten.

Wird es neue Waffen und Fahrzeuge geben?

Zu neuen Inhalten hat sich Rockstar bislang zwar noch nicht offiziell zu Wort gemeldet, doch es kann davon ausgegangen werden, dass der Heist einige neue Fahrzeuge und Waffen mit im Gepäck haben wird. Möglicherweise gibt es auch bewaffnete Vehikel, die sich dadurch perfekt als schlagkräftige Fluchtfahrzeuge eignen.

Weiterhin könnt ihr davon ausgehen, dass der Heist ziemlich lang und komplex, vergleichbar mit dem The Doomsday Heist, ausfallen wird. Durchführen könnt ihr den gesamten Raubüberfall wohl erst dann, wenn ihr die gesamte Casino-Handlung samt aller Missionen erfolgreich abgeschlossen habt. Dazu müsst ihr im Vorfeld in jedem Fall das Master-Penthouse erworben haben, damit ihr Zugriff auf das neue Unternehmen erhaltet. Denn offenbar haben lediglich Besitzer eines solchen Penthouses vorab eine Textnachricht von den Chengs erhalten. Ob die erwähnten Punkte allerdings wirklich eine Voraussetzung für den neuen Heist bilden, kann wohl erst am kommenden Donnerstag mit absoluter Gewissheit gesagt werden.