GTA 5 - SUV Lampadati Novak ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der SUV Lampadati Novak zum Kauf bereit. Dieser kann bei Legendary Motorsport für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den SUV Lampadati Novak, der für 608.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport auf euch wartet.

In der vergangenen Woche gab es das Motorrad Western Rampant Rocket. Dieses kann seitdem ebenfalls bei Legendary Motorsport gekauft werden.

Alle Infos zu diesem Fahrzeug haben wir euch in diesem News-Artikel zusammengefasst:

© Twitter - FoxySnaps

Das ist der Lampadati Novak

Der SUV basiert hauptsächlich auf dem Maserati Levante, mit bestimmten Elementen aus dem Jaguar F-Pace und Alha Romeo Stelvio. Seine Scheinwerfer sind vom Ford Mustand der sechsten Generation inspiriert. Die Rücklichter erinnern dfast genau an den Ford der zweiten Generation, während die unteren Seitenschlitze an das von TopCar gefertigte Mercedes GLE Coupe Inferno von 2016 erinnern.

