GTA 5 - Streamer möchte bis zum Release von GTA 6 die Map umrunden

Bereits seit zwei Wochen läuft ein Livestream, in dem ein Fahrzeug in „GTA 5“ pausenlos seine Runden um die Karte von Los Santos dreht. Zuschauer rätseln, ob dahinter ein Mensch steckt oder womöglich ein Bot das Lenkrad übernommen hat.

Zwar gilt es als nahezu sicher, dass wir 2020 oder 2021 zumindest die Enthüllung eines GTA 6 erleben werden, bislang hüllt sich Entwickler Rockstar Games allerdings in Schweigen. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich Spieler bis dahin ständig neue Möglichkeiten überlegen, um die Zeit im aktuellen Ableger der Reihe GTA 5 mehr oder weniger kreativ zu verbringen.

In den vergangenen Jahren seit dem Release 2013 gab es immer wieder neue Hinweise oder Theorien rund um einen neuen Teil. Während die einen also Detektiv spielen, haben andere Spieler ungewöhnliche Wege gefunden, um das Warten erträglich zu machen.

365 Tage im Kreis fahren?

So hat beispielsweise der YouTuber 10HourMovies einen eigenen Livestream gestartet und erklärt, dass er mit einem Fahrzeug pausenlos die Karte von „GTA 5“ umrunden wird. Dies möchte er laut eigener Angabe so lange machen, ehe „Grand Theft Auto 6“ erscheint. Vielleicht hat er bis dahin außerdem einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Denn zum jetzigen Zeitpunkt dauert der Livestream schon ganze zwei Wochen an. Am 05. Oktober gab es den Startschuss und mittlerweile nähert sich 10HourMovies bereits den 1.000 Runden. Seitdem kamen tausende Zuschauer vorbei, um zu sehen wie der Streamer in einem modifizierten Obey Tailgater um die Karte von Los Santos Santos brettert.

Nur ein Bot?

Immer wieder gibt es Zuschauer im Chat, die behaupten, dass es sich dabei um einen Bot oder ein aufgenommenes Video handeln muss, während der Streamer regelmäßig auf Nachrichten antwortet oder auf Spenden sowie Abonnements reagiert.

Bislang ist nicht abschließend geklärt worden, ob sich womöglich mehrere Menschen mit dem Streamen abwechseln oder das Fahrzeug wirklich durch eine KI über die Karte von „GTA 5“ bewegt wird.

Da noch keine Bestätigung für „GTA 6“ in Sicht ist, wird der Stream wohl noch einige Zeit lang weiterlaufen. Die Frage ist nur, wie lange? Wir werden die Sache auf PlayCentral.de weiterhin im Blick behalten.