GTA 5 - Der Sportwagen Overflod Imorgon ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der Sportwagen Overflod Imorgon zum Kauf bereit. Dieser kann bei Legendary Motorsport für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Sportwagen Overflod Imorgon, der für 2.165.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport auf euch wartet.

„Sie haben von ultimativen elektrischen Sportwagen geträumt. Und jetzt sind Sie hier, schauen in eine App, sehen ihn in seiner vollen carbonfaserigen Pracht und fragen sich, ob das wirklich wahr sein kann. Und das kann es. Der Overflod Imorgon lässt Ihre Traume elektrische Wirklichkeit werden. Und wir meinen nicht die schlimmen Träume, wo Sie nackt sind und Ihnen die Zähne ausfallen. Sondern die, in denen Sie fliegen können und Eltern haben, die stolz auf Sie sind. Gern geschehen.“

Das ist der Overflod Imorgon

Der Overflod Imorgon basiert auf dem Methanol-Elektro-Sportwagen Roland Gumpert Nathalie aus dem Jahr 2018. Die Scheinwerfer haben ein ähnliches Setup wie der Aston Martin Vulcan, während die hinteren Lüftungsschlitze von denen des Audi R8 der ersten Generation inspiriert zu sein scheinen.

